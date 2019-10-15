200 بحار يتنافسون في بطولة أبوظبي للقوارب الشراعية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت الحديثة عن تنظيم بطولة أبوظبي للقوارب الشراعية «الريجاتا» الدولية، التي تنطلق غداً، وتختتم 19 الجاري في كورنيش أبوظبي مقابل مقر النادي في منطقة كاسر الأمواج، بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع الاتحادات الدولي والآسيوي والإماراتي للشراع.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد بمقر مجلس أبوظبي الرياضي، أمس، بحضور مدير قطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي طلال الهاشمي، والمدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت الحديثة ماجد عتيق المهيري، ومدير الفعاليات في نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت الحديثة رينير دارنود جيركنز.

وقال النادي في بيان صحافي: «تأتي البطولة ضمن الخطة الاستراتيجية 2019-2024 لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وجهوده لتطوير الرياضات الشراعية وتعزيز مكانته كأحد أهم وأبرز الأندية العالمية في رياضة الشراع، حيث تتضمن الخطة تنظيم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفعاليات والمسابقات والبرامج التطويرية، بما تشمل أكثر من 15 بطولة وبرنامجاً ومؤتمراً، وتشمل قائمة الفعاليات التصفيات الأولمبية الآسيوية للشراع الحديث، التي ستقام خلال الفترة 15-21 مارس 2020 والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، كما ستستضيف أبوظبي اجتماعات الكونغرس الدولي للشراع في نوفمبر 2020، والذي يعقد للمرة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط».

ويشارك في البطولة العالمية 200 بحار يمثلون 30 دولة، وتتضمن البطولة ست فئات، حيث ستشهد تنافساً قوياً على فئات القوارب الشراعية المختلفة، بواقع ثلاث فئات للأوبتمست مفتوح لمواليد 2004 فما فوق، بجانب الأوبتمست للصغار من مواليد 2008 فما فوق، والأوبتمست للبنات، ويبلغ مجموع المشاركين في فئة الأوبتمست 111 بحاراً وبحارة، فيما يشارك بالفئات الثلاث الأخرى: ليزر راديال 30 بحاراً، ليزر 4.7 36 بحاراً، ليزر ستاندرد 23 بحاراً.

واكتمل أمس وصول وفود المنتخبات استعداداً للمشاركة في حفل الافتتاح الرسمي للبطولة، الذي سيقام في الخامسة من مساء غدٍ بمقر نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت الحديثة في كورنيش أبوظبي، فيما تنطلق المنافسات بعد غدٍ.