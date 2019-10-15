المصدر: الامارات اليوم

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قرر لاعب بدوري الخليج العربي دخول سوق الإعلانات الرائجة في «سوشيال ميديا»؛ إذ بدأ يستخدم حسابه في «سناب شات»، الذي يمتلك فيه عدداً كبيراً من المتابعين، نظراً لكونه يلعب بنادٍ جماهيري، وقام بعرض سيارة دفع رباعي للبيع.

«بيتزا»

توقفت الحافلة التي تقلُّ فريقاً من دوري الخليج العربي، في طريق مغادرته الملعب، عقب نهاية المباراة التي شهدت خسارتهم بكأس الخليج العربي لكرة القدم، وذلك لاستلام طلبية من وجبة بيتزا، تم تقديمها لجميع لاعبي الفريق.

سالمين

وصفت صحيفة «سيام سبورت»، التايلاندية، لاعب المنتخب الوطني علي سالمين، بأنه من أخطر لاعبي «الأبيض»، مشيرة إلى أن طريقة لعبه تشبه طريقة لاعب فرنسا وتشلسي، نغولو كانتي، مشددة على أنه لا يجب التركيز فقط على علي مبخوت.