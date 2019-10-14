دبي للذكاء الاصطناعي يحسم الجدل حول أفضلية ميسي أم رونالدو

المصدر: سيد مصطفى – دبي

يحسم "مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي" الذي يختتم أعماله اليوم والمقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وحمل شعار "معًا نصنع مستقبل الرياضة"، الجدل الدائر حول أفضلية كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو على الأخر، والذي استمر لسنوات عده بين محبي النجميين الكبيرين.

وستكشفت شركة «سكاي سبورت» الهولندية، من عبر احدى ورش العمل التي تنعقد اليوم النقاب عن نتائج الأبحاث التي توصلت إليها عبر استخدام أحدث التقنيات العالمية في قياس وتحليل أداء اللاعبان وقدراتهما على اتخاذ القرارات الصحيحة في اللحظات المهمة من المنافسات والجانب المهاري وما يتعلق به من تمريرات وتسديدات ومراوغة، وغيرها من القرارات الفنية التي استندت إليها في نتائجها حول نجمي برشلونة واليوفي، بحسب ما كشف عنه عضو قسم علوم الحاسب في جامعة لوفين البلجيكية، البروفيسور جيس ديفيس.

واستندت الأبحاث التي أجريت على كل من ميسي ورونالدو أكثر من 1600 حركة للاعب الواحد لتحديد مدى أفضليته على الأخر دون أن يتم الأخذ في الاعتبار عدد الأهداف التي سجلها كل لاعب.