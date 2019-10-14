اهتمام عالمي بإنجاز السداسية لمهر غودولفين «بيناتوبو»

المصدر: جوني جبور - دبي

سلطت وسائل الإعلام العالمية باهتمام، الضوء على الإنجاز الذي حققه مهر غودولفين «بيناتوبو»، واصفة إياه بنجم المستقبل في سباقات الخيل، عقب تحقيقه، أول من أمس، انتصاره السادس على التوالي، بالفوز في الشوط الرئيس «دارلي ديوهيرست ستيكس» في ختام «مهرجان دبي لأبطال المستقبل»، الذي أقيم على مضمار نيوماركت الإنجليزي العريق. وعنونت شبكة «بي.بي.سي» البريطانية «بيناتوبو مهر غودولفين غير المهزوم يفوز في (دارلي ديوهيرست ستيكس) في مضمارنيوماركت»، وأكدت الشبكة العالمية في تحليلها الفني أن الانتصار الذي حققه المهر بيناتوبو، البالغ من العمر سنتين، جاء متوقعاً في ظل تطور الأداء الملحوظ منذ انتصاره الأول، مايو الماضي، خصوصاً أن انتصاره في «نيوماركت» هو الثاني على التوالي ضمن فئة «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، عقب فوزه الساحق، في 15 سبتمبر الماضي، بلقب سباق «فينسانت أبراين ناشونال ستيكس» في إيرلندا، بفارق تسعة أطوال عن أقرب منافسيه.

كما لفتت الانتباه إلى فوز «بيناتوبو» بلقب شوط «دارلي ديوهرست ستيكس» بفارق الطولين، على حساب «أريزونا» المتوج ضمن مهرجان رويال أسكوت العريق، ليكشف «بيناتوبو» عن نجم مستقبلي قادر على مواصلة حصد الإنجازات العالمية. ولفتت صحيفة «تليغراف» البريطانية إلى أن القدرات التي يظهرها «بيناتوبو» تمنحه القدرة لأن يكون إحدى أساطير سباقات الخيل، بعد أن قارنته بالحصان الأسطوري الشهير «فرانكل»، الذي أحيل للتقاعد في 2014، والذي نجح منذ مشاركته الأولى عام 2010 في الفوز بجميع سباقاته الـ13 التي خاضها، ومنحت «تليغراف» «بيناتوبو» صاحب السنتين، التفوق على «فرانكل» وهو بالعمر ذاته، مشيرة إلى أن مهر غودولفين قادر خلال المستقبل القريب على حصد ألقاب كلاسيكية. وتحت عنوان «المثالي السادس: بيناتوبو يحقق انتصاراً في دارلي ديوهرست ستيكس»، سلطت شبكة «سكاي سبورت» الضوء على الانتصارات المتتالية التي يحققها مهر غودولفين في الفئات المختلفة التي شارك فيها منذ سباقه الأول، مايو الماضي، مروراً بانتصاره العريض، الشهر الماضي، بفارق تسعة أطوال عن أقرب منافسيه في سباق «جروب1»، قبل أن يواصل الفوز بتحقيقه لقب «دارلي ديوهرست ستيكس» في نيوماركت. وأفردت الشبكة العالمية لتصريحات المدرب، شارلي آبلبي، الذي يشرف على تدريب «بيناتوبو»، إذ أكد آبلبي أن «بنياتوبو حصان مميز جداً، وأظهر قدراته، منذ سبتمبر الماضي، كأفضل جوان ناشئ على صعيد أوروبا، قبل أن يواصل في نيوماركت تأكيد مكانته نجماً مستقبلياً من نجوم سباقات الخيل العالمية».

بدوره وصف موقع «هورس رايسنغ ناشيونال» مهر غودولفين «بيناتوبو» بالرائع، بعد أن عنون الموقع الإلكتروني الشهير المختص في عالم سباقات الخيل: «بيناتوبو الرائع 6 من 6»، مشيراً إلى الانتصارات المتتالية التي حققها منذ مشاركته الأولى على مضمار ويلفيرهامبتون البريطاني، الربيع الماضي، وأن الفوز في نيوماركت هو الثاني ضمن سباقات «جروب 1» التصنيف الأعلى ذاته في سباقات الخيل. ونوه الموقع إلى أن ابن الفحل «شمردل» سيكون علامة فارقة في موسم سباقات 2020، خصوصاً على صعيد السباقات الكلاسيكية في أوروبا.