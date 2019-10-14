تأجيل الجولتين السابعة والثامنة من دوري اليد

المصدر: جوني جبور- دبي

أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد عن تأجيل الجولتين السابعة والثامنة من دوري الرجال، اللتين كانتا مقررتين مساء 15 و22 الجاري، على أن يتم لاحقاً تحديد الموعد الجديد لإقامة هاتين الجولتين.

وقال نائب رئيس اتحاد كرة اليد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، محمد شريف، في تصريحات صحافية، إن أسباباً عدة دفعت إلى تأجير جولتي الدوري، وأضاف: «إتاحة الفرصة للاعبين المحترفين الأجانب للالتحاق بمنتخباتهم الوطنية، خلال الأسبوع الدولي، للمنتخبات المقرر في الفترة من17 إلى 27 الجاري، بجانب توجه لاعبي الشارقة للالتحاق بفريقهم، الذين يدخلون مراحل الإعداد المحلي، وتتبع بمعسكر خارجي أواخر الشهر الجاري، استعداداً لبطولة الأندية الآسيوية، كانا وراء التوجه لتأجيل جولتي الدوري».

وأضاف: «التأجيل جاء أيضاً في مصلحة المنتخب الوطني الذي سيكمل، من دون توقف، برنامجه الإعدادي للمشاركة في البطولة الآسيوية يناير 2020».