دي سوزا: لاعبو شباب الأهلي يجب أن يكونوا أكثر ذكاءً

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكّد لاعب شباب الأهلي، البرازيلي ليوناردو دي سوزا، أنه لا يستحق الحصول على بطاقة صفراء، في مباراة الظفرة، أول من أمس، في كأس الخليج العربي، بداعي تعمده التمثيل للحصول على ركلة جزاء، مستغرباً عدم الاستعانة بتطبيق تقنية الفيديو في البطولة، ما أسهم في عدم حصول شباب الأهلي على ركلة جزاء مستحقة، بينما شدد على أن لاعبي «فرسان دبي» يجب أن يكونوا أكثر ذكاءً عندما يلعب الفريق أمام بني ياس في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي.

وقال دي سوزا لـ«الإمارات اليوم» إنه لا يعلم سبب عدم الاستعانة بتقنية الفيديو في بطولة كأس الخليج العربي، موضحاً: «شباب الأهلي تلقى خسارته الأولى، بسبب غياب (الفار)، إذ إننا نستحق الحصول على ركلة جزاء، بينما جاء الهدف الثاني للظفرة أيضاً بعد وجود خطأ لمصلحتنا، إذ كانت الكرة يجب أن تصبح رمية تماس لشباب الأهلي، بينما تم احتساب الكرة للمنافس، الذي استفاد من اللعبة، وأضاف الهدف الثاني ليحسم المباراة لمصلحته».

وقلل اللاعب البرازيلي من تأثير خسارة شباب الأهلي في الكأس، وقال: «رغم الخسارة إلا أنني أثق تماماً بأن شباب الأهلي فريق قوي جداً، علماً أننا عندما نتعرض لأي خسارة، ذلك الأمر يتسبب في مشكلة كبيرة بالنسبة لنا، لأننا لا نرغب في الخسارة في أي مباراة، ولكنني كما ذكرت واثق بأننا أقوياء، وأن هذه الخسارة لن تؤثر فينا بالمباريات المقبلة».

وأضاف: «جميع الفرق ترغب في الفوز على شباب الأهلي، كما أن العديد من الأندية تلعب بطريقة دفاعية أمامنا، ما يصعب من مهمتنا في إحراز الأهداف، بينما تكون الخطورة من الهجمات المرتدة على مرمانا، لذلك يجب أن نكون جاهزين للتعامل بطريقة جيدة مع هذه النوعية من المباريات، ومع الفرق التي تعتمد على الدفاع بشكل أكبر في طريقة لعبها أمامنا».

وشدد ليوناردو دي سوزا على أن شباب الأهلي جاهز لاستئناف مباريات دوري الخليج العربي، والظهور بشكل جيد أمام بني ياس، وقال: «لا نرغب في خسارة المزيد من النقاط في الدوري، بعدما تعادلنا في الجولة الثالثة مع الجزيرة، إذ إن المنافسة صعبة وقوية ويجب أن نقدم كل ما لدينا حتى نحقق الفوز، خصوصاً أن المباراة تقام على ملعبنا». وأشاد بمستوى «السماوي» والنتائج التي يحققها الفريق منذ بداية الموسم، وقال: «بني ياس من الفرق التي تلعب كرة قدم جيدة، وشاهدت الفريق في الموسم الماضي، إذ قدم عروضاً قوية، والأمر نفسه في الموسم الحالي، لذلك سيكون المطلوب من لاعبي شباب الأهلي التركيز بشكل كبير، لأننا إذا لم نكن أذكياء في طريقة التعامل مع المباراة، واللعب بكل قوة، أمام مردود (السماوي)، سيتسبب الفريق المنافس لنا في العديد من المشكلات، وسنعاني كثيراً».

أروابارينا: أتحمل مسؤولية الخسارة

أكد مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا أنه يتحمل مسؤولية الخسارة، موضحاً أن الفريق لعب بطريقة سيئة، بسبب البطء في التحضير، وعدم الاستحواذ على الكرة بشكل جيد.

وقال أروابارينا في مؤتمر صحافي، إنه يجب التقليل من الكلام، والعمل بشكل أكبر، مبيناً أنها أول خسارة للفريق في الموسم الحالي، مشدداً على ضرورة النهوض بسرعة وعدم التأثر بهذه الخسارة.