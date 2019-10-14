أبوالشوارب: النصر أكبر من أي لاعب

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد رئيس شركة النصر لكرة القدم، عبدالرحمن أبوالشوارب، أن نادي النصر أكبر من أي لاعب لا يريد البقاء في النادي، موضحاً أن موقف اللاعبين، خليفة مبارك وعامر مبارك، من عدم التجديد أمر خاص بهما. وأوضح أن النادي لن يقف على أي لاعب، مهما كان حجمه في الفريق، إذا كان لا يرد البقاء في النادي، وأشار إلى أن النادي قام بتقديم عقد التجديد للاعبين منذ أكثر من شهرين، لكن مجلس الإدارة لم يتلق منهما أي رد.

وقال أبوالشوارب، لـ«الإمارات اليوم»: «قدم المدير التنفيذي لشركة كرة القدم السابق، خليفة سليمان، عرض التجديد للاعبين خليفة مبارك وعامر مبارك، منذ أكثر من شهرين، وعاود نائب رئيس الشركة، طارق الجناحي، التواصل معهما من خلال وكيل أعمالهما، لكنهما إلى الآن لم يعاودا الرد على العروض المقدمة، والدليل على ذلك هو تجديد عقد أكثر من لاعب الفترة الماضية، وتم الإعلان عن ذلك، ولم نجد أي مشكلات».

وأضاف: «هناك مدرب يريد أن يستقر على لاعبيه وفريقه، وإلى الآن لم يحدد اللاعبان مصيرهما مع الفريق، وبالتالي لن يكون هناك اعتماد عليهما في الفترة المقبلة، من أجل استقرار الفريق، وسبق أن أكدنا في بداية الموسم أن النادي متمسك باللاعبين، وبالفعل تم تقديم العرض، ولكن لا يوجد رد حتى الآن».

وحاولت «الإمارات اليوم» التواصل مع اللاعبين من أجل معرفة آرائهما في القضية المثارة، إلا أننا لم نحصل على رد.