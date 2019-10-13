المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

مطر

اختار موقع «90 مين» الإسباني، لاعب الوحدة إسماعيل مطر، ضمن أكثر 10 لاعبين وفاءً لأنديتهم، إذ حل ثامناً في الترتيب، بعدما لعب في صفوف «العنابي» 17 عاماً، دون أن ينتقل إلى أي فريق آخر.

زواج

أكمل حارس مرمى بني ياس فهد الظنحاني مراسم زواجه، مساء أول من أمس، بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني. ونشر الحساب الرسمي لـ«السماوي» مقطع فيديو لمراسم الزواج التي جاءت بالتزامن مع مباراة بني ياس وعجمان.

كايو

قال لاعب العين، كايو كانيدو، إنه سعيد بعودته مجدداً لخوض المباريات الرسمية بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته ما يقارب ثلاثة أسابيع. وأكد في تغريدة عبر حسابه في «تويتر» بعد الفوز على عجمان: «فوز كبير. من الجيد العودة للعب مرة أخرى وإحراز هدف وصناعة مثله. هيا يا العين».