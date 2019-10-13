تألق كرواتي أميركي في نهائي كأس العالم للرماية بالعين

المصدر: العين - الإمارات اليوم

شهدت ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف جولة تاريخية في منافسات رماية الأطباق من الأبراج (الإسكيت)، ضمن منافسات اليوم الافتتاحي لنهائي بطولة كأس العالم. وشارك في الجولة ستة رماة، في مقدمتهم نجم المنتخب، الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والأميركي هانكوك والمصري عزمي محيلبة والتشيكي يعقوب ميتشيك والإيطاليان تامارو وجابريل روستي. ونجح الرماة الستة في تحقيق العلامة الكاملة، في ظاهرة نادرة. وفي جانب آخر انفرد الكرواتي جوسيب جلاسنوفيك بصدارة اليوم الأول من بطولة رماية الأطباق من الحفرة (التراب)، وتصدر (الإسكيت) ثلاثة رماة، هم الإيطالي تامارو وزميله جابريل روسيتي، والتشيكي ميتشيك. وعلى مستوى السيدات، تصدرت المنافسات الأسترالية سكانلا والإسبانية فاطيما. وفي «الإسكيت» تصدرت الأميركية كاتين كورنر ومواطنتها رود كمبرلي.