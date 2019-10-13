إقامة سباق التجديف بالتزامن مع انطلاق «تحدي دبي للياقة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الجمعة المقبل، سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً (الجولة الأولى من بطولة دبي). ويقام الحدث المرتقب بالتزامن مع انطلاق أكبر الفعاليات الرياضية المجتمعية تحدي دبي للياقة (30 دقيقة لمدة 30 يوماً)، ويستمر شهراً حتى 16 نوفمبر المقبل.

وأعلنت اللجنة المنظمة فتح باب المشاركة للملاك والنواخذة الراغبين في خوض السباق وسباقات بطولة دبي هذا الشهر، والتي تشمل ثلاث محطات. ومن المتوقع أن يشهد السباق مشاركة كبيرة من عشاق ومحبي رياضة التجديف من أبناء الدولة، وأيضاً من دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن المقرر أن يقام سباق قوارب التجديف بين قناة دبي المائية وخور دبي، قبالة منطقة الجداف، وبالقرب من محمية خور دبي للحياة البرية.