سحب الشارة الدولية من الحكم المرزوقي.. والملا بديلاً

المصدر: منصور سندي - دبي

علمت «الإمارات اليوم» أن لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم، قررت سحب الشارة الدولية من الحكم الدولي سلطان عبد الرزاق المرزوقي بسبب ما اعتبرته تقييما فنيا لاداء الحكم خلال الفترة الماضية، علما أن المرزوقي كان وقت صدور القرار، يوم الخميس الماضي، يتواجد في قيرغيزستان للمشاركة كحكم رابع في إدارة مباراة قيرغيزستان وماينمار ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن لجنة الحكام رشحت الحكم يحيى الملا ليكون بديلا للمزروقي في نيل الشارة الدولية.

يذكر أن الحكم الدولي حمد علي يوسف كان قد قرر اعتزال التحكيم دوليا ورشحت لجنة الحكام أحمد عيسى درويش ليكون بديلا عنه.