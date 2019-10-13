5 من ملاكمي المنتخب يودعون «آسيوية الفجيرة» مبكراً

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

شهدت بطولة آسيا للناشئين والناشئات، التي تقام بمجمع زايد الرياضي في الفجيرة، خروج خمسة من ملاكمي المنتخب الوطني من الجولة الأولى، إذ خسر، أمس، الملاكم محمد خوري أمام الهندي راجيش كومار بوزن 48 كيلوغراماً، وخسر نواف الزحمي أمام الأفغاني هاشيستماني بوزن 52 كيلوغراماً، وخسر عيسى الكردي بوزن 57 كيلوغراماً أمام الإيراني فاريدي ابوالفازل، وخسر خالد عبدالله أمام الهندي فانشاج بوزن 61 كيلوغراماً، وخسر هزاع الغافري بوزن 56 أمام الإيراني صويلحي.

من جانبه، أكد اللاعب السابق في المنتخب، قاسم باروت، أن عدم إنصاف محكمي حلبات النزال أدى إلى خروج خمسة من ملاكمي الإمارات، وأوضح قاسم باروت لـ«الإمارات اليوم»: «على أسرة الملاكمة الإماراتية أن تفتخر بما قدمه ملاكمو الإمارات في هذه البطولة، فرغم الخسائر إلا أن الأداء كان جيداً، وكان بإمكانهم تقديم أداء أفضل لما يتمتعون به من جهاز فني مميز بقيادة المدرب المواطن، محمد مصبح الشبلي، ومساعديه المصري عادل العشري، والأوزبكي حسنوف».

وأكد أن المنتخب حصل على الكثير من الفوائد الفنية جراء مشاركته في هذه البطولة، ولولا الظلم التحكيمي لكان لملاكمي الإمارات شأن آخر.