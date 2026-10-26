بوزن 888.88 قيراطاً.. الكشف عن ماسة «إنفينيتي» النادرة في دبي

شهد مؤتمر «دبي للماس 2026» الكشف عن ماسة «إنفينيتي» الطبيعية النادرة، ذات اللون الأسود المصنّف «فانسي بلاك»، بوزن 888.88 قيراطاً، والتي قدّمتها شركة «دايموند تريدينغ»، وتولّت شركة «برينكس» نقلها وفق ترتيبات أمنية متخصصة.

وتعود أصول هذه الماسة، التي كُشف عنها للمرة الأولى في دبي خلال المؤتمر، إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقد صُقلت من حجر خام بوزن 1,138 قيراطاً، اقتناه أندرو كوكسون عام 1975 نيابة عن «دي بيرز».

وفحص المعهد الأميركي لعلوم الأحجار الكريمة الحجر عام 2013، ووثّقه بوصفه أكبر ماسة طبيعية أحادية البلورة سبق له فحصها وإصدار تقرير عنها حتى ذلك التاريخ. ثم خضع لعمليات قطع وصقل بين عامي 2022 و2024، ليأخذ صورته النهائية باسم «إنفينيتي»، بوزن 888.88 قيراطاً.

وأتاح عرض الماسة في دبي لقادة الصناعة العالمية فرصة نادرة لمعاينة ماسة طبيعية استثنائية، مؤكداً أهمية مصدر الأحجار وندرتها وإتقان قطعها وصقلها في تحديد القيمة المستدامة للألماس الطبيعي.