40 مشاركاً في دورة الحكام المستجدين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انطلقت مساء أول من أمس، بمقر اتحاد الكرة في دبي، محاور دورة الحكام المستجدين التي ينظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم بمشاركة 40 حكماً مستجداً. وحضر افتتاح الدورة علي الطريفي مدير إدارة الحكام، وصالح المرزوقي مسؤول حكام المراحل العمرية، والحكم الدولي يعقوب الحمادي الذي قدّم محاضرة للمشاركين. واتبعت لجنة الحكام نظاماً جديداً في تنظيم دورة الحكام المستجدين لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن للتسجيل فيها. وأتاحت اللجنة لأولياء الأمور الحضور مع أبنائهم لهذه الدورات للاطلاع على برامج الدورة وتشجيع أبنائهم على إكمال متطلبات الدورة والانخراط ضمن المنظومة التحكيمية دعماً لهم في بدايات المشوار التحكيمي.

وتكتسب الدورة أهميتها كونها أولى الدورات التدريبية التي يدخلها الدارس في مجال التحكيم.