معروف يسجل في شباك النصر مرتين.. ولا يحتفل

المصدر: معاذ كمبال - العين

رفض مهاجم فريق العين، جمال معروف، الاحتفال بهدفيه اللذين سجلهما في مرمى فريقه السابق (النصر)، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الرابعة من كأس الخليج العربي لكرة القدم، وهي المباراة التي انتهت 3-1، ليجمع «الزعيم» النقطة السابعة في رصيده، مشتركاً في الصدارة مع شباب الأهلي، بينما تجمدت نقاط «العميد» عند أربع نقاط.

وسجل المهاجم هدف الافتتاح لمصلحة فريقه في الدقيقة 13، وأضاف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 53، لكنه رفض إظهار أي علامات تدل على سعادته أو الاحتفالية المعتادة عليه على طريقة نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، الدولي البرتغالي «الدون» كريستيانو رونالدو، بالقفز بالهواء والدوران مع تثبيت القدمين وفتح اليدين.

وكان جمال معروف احتفل مع العين في مناسبتين بالتسجيل في مرمى فريقه السابق (الشارقة) الموسم الماضي، حينما سجل في شباكه، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين في كأس الخليج العربي، وانتهت لصالح «الزعيم» 4-1، وكرر الاحتفال على طريقة البرتغالي رونالدو في مباراة دوري الخليج العربي، التي أقيمت بالشارقة وانتهت 2-2.

وقال اللاعب، الذي انتقل لصفوف العين الموسم الماضي، بعد استغناء إدارة نادي الشارقة عن خدماته، في المؤتمر الصحافي قبل مباراة أمس: «تأسست في النصر، وهو النادي الذي قدم جمال معروف للساحة الرياضية، واليوم أنا ابن العين، وأدافع عن شعار الزعيم مع كل الاحترام والتقدير للعميد».

ورفع معروف رصيده من الأهداف في مسيرته مع كل الأندية إلى 74، من بينها تسعة مع فريقه الحالي العين، ثلاثة منها في دوري الخليج العربي، وخمسة في كأس الخليج العربي، وهدف في دوري أبطال آسيا، وبجانب الأهداف التي سجلها فقد لعب أدواراً مهمة في صناعة الأهداف لزملائه المهاجمين، إذ شكل ثنائياً مع اللاعب السابق، السويدي ماركوس بيرغ، والمصري حسين الشحات.

وكان البرازيلي كايو كانيدو سجل الهدف الثاني لفريق العين في الدقيقة 45، فيما سجل هدف النصر الوحيد لاعبه دا سيلفا في الدقيقة 86. يذكر أن «العميد» خاض المباراة بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 42، بعد إشهار الحكم البطاقة الصفراء للاعب البرازيلي جلوبير.