الشارقة يهدّد الوصل بـ «البدلاء» في كأس الخليج العربي

المصدر: منصور السندي - الشارقة

يحلّ فريق الوصل اليوم ضيفاً ثقيلاً على الشارقة في الجولة الرابعة من كأس الخليج العربي، الساعة 8:45 على استاد الشارقة، ضمن منافسات المجموعة الثانية. ويتطلع الفريقان إلى فض شراكة النقطة الثالثة، وتحقيق الفوز من أجل البقاء في المنافسة.

ويخوض «الملك» المباراة بمعنويات عالية في أعقاب تصدره حالياً لدوري الخليج العربي، بينما يأمل «الفهود» في تصحيح المسار ومصالحة جمهوره بعد النتائج المخيبة في الدوري. ويحتل الشارقة والوصل ترتيبا متأخراً في الكأس، ويعني الفوز الكثير بالنسبة لهما اليوم. وسيواجه الشارقة ضيفه الوصل بتشكيلة تضم في أغلبيتها لاعبين بدلاء، سيدفع بهم الجهاز الفني بقيادة المدرب عبدالعزيز العنبري، لتعويض غياب ستة من اللاعبين الأساسيين بينهم أربعة أجانب، بجانب الدوليين عادل الحوسني والحسن صالح وشاهين عبدالرحمن لوجودهم مع المنتخب، الذي يستعد لمواجهة مضيفه تايلاند في الجولة المقبلة من التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 الثلاثاء المقبل، وكذلك إراحة نجم الفريق البرازيلي إيغور، والأوزبكي شوكوروف المنضم إلى منتخب بلده، إضافة إلى لاعبي الرأس الأخضر ريان منديز وغوميز لوجودهما مع منتخب بلدهما في التصفيات الإفريقية، بجانب غياب سيف راشد للإصابة.

ويسعى الشارقة للحفاظ على نغمة الانتصارات، بعد أن فاز في مبارياته الثلاث الأولى في الدوري على خورفكان وكلباء والعين، ليتصدر الدوري بالعلامة الكاملة. في المقابل لديه ثلاث نقاط فقط في الكأس، بعد أن فاز على عجمان بخمسة أهداف نظيفة، فيما تلقى خسارتين موجعتين أمام بني ياس والوحدة في الجولتين الأولى والثانية، في حين الظهور بشكل جيد ومصالحة الجماهير يُعد هو الأهم بالنسبة للإمبراطور الوصلاوي في هذه المباراة.

ويخوض الفريقان هذه المباراة بذكريات الموسم الماضي، إذ كان الوصل الفريق الوحيد الذي تمكن من إلحاق الهزيمة بالشارقة حامل لقب الدوري، وذلك في الجولة 24 من الدور الثاني، في حين أن لقاء الفريقين في الدور الأول انتهى بالتعادل 1-1.

في المقابل، يمر الوصل بظروف صعبة في أعقاب النتائج المتواضعة التي حققها الفريق في الدوري حتى الآن، ما أغضب جماهير الفريق، رغم أن الوصل يضم في صفوفه عناصر مميزة من اللاعبين أبرزهم البرازيلي فابيو ليما.

ويسعى الوصل خلال هذه المباراة لتقديم أداء مميز ومحو الصورة الأخيرة التي ظهر بها في الدوري والتي جعلته يقبع في المركز قبل الأخير، بعد أن تلقّى هزيمتين من العين وعجمان في آخر جولتين.

وقال العنبري في المؤتمر الصحافي إن الفريق مهتم بشدة بالبقاء في المنافسة، وتابع: «رغم أننا نفقد جهود الرباعي الأجنبي، وكذلك الحسن صالح وشاهين عبدالرحمن والحوسني، وسيف راشد للإصابة، إلا أننا عازمون على البقاء في المنافسة. لكنه حذر من خطورة الوصل الذي يملك فرصة البقاء في المنافسة، بجانب وجود أغلب لاعبيه المواطنين والأجانب».

ريجيكامب: الوصل يحتاج إلى فوز واحد فقط

قال مدرب الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب، إن «الإمبراطور» يحتاج إلى فوز واحد فقط، حتى يستعيد الفريق الثقة بنفسه، مؤكداً صعوبة المباراة أمام الشارقة في كأس الخليج العربي.

وأوضح في مؤتمر صحافي: «علينا أن نبث الثقة باللاعبين في ظل الوضع الراهن، وأثق بقدرتهم على تحقيق نتائج إيجابية في الفترة المقبلة، إذ إن التوقعات كانت عالية في بداية الموسم، خصوصاً بعدما تخطينا الهلال السوداني في البطولة العربية، وتقديم أداء جيد، ولكن واجهنا سوء حظ في بعض المباريات».

وأضاف: «الإصابات ضربت الفريق، وتسببت في خسارتنا لبعض اللاعبين، الذين لم نجد لهم البديل المناسب»، أمّا بالنسبة إلى سبب عدم مشاركة الأرجنتيني خواكين في المباريات، فقال: «يعاني مشكلة عضلية ولم يتدرب معنا لمدة خمسة أسابيع، ولكنه في طريقه إلى التعافي، ونأمل أن ينتظم في التدريبات قريباً». أحمد طارق - دبي

3 نقاط فقط لكل

من الوصل والشارقة

في المجموعة الثانية

من 3 مباريات

لـ«الملك» ومباراتين

لـ«الفهود».