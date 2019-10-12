«البولينغ» تدشن اليوم منافسات«دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق صباح اليوم منافسات النسخة السابعة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، وتستمر حتى 26 الجاري. وتُدشن المنافسات من خلال مسابقة البولينغ بمشاركة أكثر من 200 لاعبة من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وتقام منافسات البطولة في مركز دبي الدولي للبولينغ بمنطقة الممزر، فيما تنطلق في الثالثة والنصف عصر غد بطولتا الكرة الطائرة وكرة السلة، اللتان تقام فعالياتهما في مجمع دبي ستارز بمنطقة المزهر.

وكانت اللجنة المنظمة قد أجرت الأسبوع الماضي مراسم قرعة الألعاب الجماعية للنسخة السابعة من الدورة، بحضور عدد من منسقات وممثلي المؤسسات المشاركة في بطولتي الكرة الطائرة وكرة السلة.

وأسفرت نتائج قرعة الطائرة عن توزيع الفرق المشاركة إلى مجموعتين، حيث تضم الأولى فرق هيئة الطرق والمواصلات بدبي، القيادة العامة لشرطة دبي، وبلدية دبي، وتضم الثانية فرق النيابة العامة، هيئة كهرباء ومياه دبي، وطيران الإمارات، الضيف الجديد على الدورة.

ويلتقي فريق بلدية دبي مع «طرق دبي» الساعة الرابعة مساء، وتقام المباراة الثانية بين فريق طيران الإمارات والنيابة العامة بدبي في الساعة السادسة مساء، فيما يلتقي (ديوا) مع فريق طيران الإمارات 15 الجاري، كما يلتقي فريق شرطة دبي مع بلدية دبي.

وفي السلة يواجه بلدية دبي فريق شرطة دبي، في الساعة الخامسة مساء غد، ويلتقي فريق النيابة العامة مع «طرق دبي» 17 الجاري.

وتتضمن الدورة 10 ألعاب رياضية جماعية وفردية، هي: كرة السلة، الكرة الطائرة، البولينغ، سباق الطريق، السباحة، الدراجات الهوائية، الريشة الطائرة، الشطرنج، إضافة إلى لعبتين جديدتين تمت إضافتهما إلى الدورة هذا العام، وهما الكروسفيت وألعاب التحدي.

وتقام منافسات بطولة ألعاب التحدي في الساعة الثالثة والنصف عصر 14 الجاري في أفينشورا بارك بحديقة مشرف، وتنطلق منافسات بطولة الريشة الطائرة في الساعة الثالثة والنصف عصر يوم الثلاثاء 15 أكتوبر بمجمع دبي ستارز الرياضي بالمزهر، كما تنطلق منافسات بطولة الشطرنج في الساعة الرابعة مساء يوم الأربعاء 16 أكتوبر بنادي دبي للشطرنج والثقافة، وتقام منافسات بطولة سباق الطريق يوم الجمعة 18 أكتوبر في حديقة الورقاء 3.

كما تقام منافسات بطولة السباحة 19 الجاري في نادي الوصل الرياضي، وتجرى بطولة الدراجات الهوائية 22 الجاري في مضمار ند الشبا الرياضي، وتقام بطولة الكروسفيت يوم 25 في نادي دون للكروسفيت بمنطقة ند الحمر.

وتشهد الدورة زيادة كبيرة في أعداد المؤسسات المشاركة، حيث وصلت هذا العام إلى 50 مؤسسة حكومية وشبه حكومية وخاصة، ومن أحدث المؤسسات التي تشارك في الدورة لأول مرة طيران الإمارات.

- تقام منافسات

بطولة البولينغ

في مركز دبي

الدولي للبولينغ

بمنطقة الممزر.