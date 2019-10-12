افتتاح نهائي مونديال الرماية بالعين

المصدر: العين - الإمارات اليوم

أقيم بمدينة العين، أول من أمس، حفل افتتاح نهائي بطولة كأس العالم لرماية الأطباق، المقامة حالياً بنادي العين للفروسية والرماية والغولف، وتستمر حتى 13 الجاري.

وأقيم الحفل تحت رعاية وحضور الشيخ سلطان بن طحنون بن محمد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي. وأقيمت فعالياته في القاعة الكبرى بفندق دانات منتجع العين، بحضور اللواء الركن عبدالله حميد المهيري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم، وعبدالله سالم بن يعقوب الأمين العام للاتحاد، وسيف الزحمي، وسعيد القاسمي، وربيع العوضي، أعضاء مجلس الإدارة. وثمّن المهيري الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين. وقال في تصريحات صحافية إن الإمارات اعتادت على احتضان وتنظيم أكبر البطولات والأحداث الرياضية. وتنوع الحفل بين كلمات للحضور، وفقرة تراثية جسّدت الموروث الثقافي للإمارات.