"الأوراق الرابحة" تنقذ عجمان من بركان بني ياس

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

صنع البديلان البرازيلي فاندر فييرا ومحمد إبراهيم الذين دفع بهما مدرب فريق عجمان، المصري أيمن الرمادي الفارق بعد أن سجلا هدف تقليص الفارق والتعادل على التوالي في شباك مستضيفهم فريق بني ياس في المباراة التي جمعت الطرفين مساء اليوم في الشامخة ضمن الجولة الرابعة من كأس الخليج العربي لكرة القدم وانتهت بالتعادل 3-3.

وكان "البرتقالي" متأخراً 1-3 حينما دفع المدرب المصري خلال الشوط الثاني بالثنائي فاندر فييرا ومحمد إبراهيم على التوالي لينجح الثنائي في تسجيل الهدفين، إذ قلص فييرا الفارق لعجمان في الدقيقة ،79 بينما سجل البديل الأخر هدف التعادل في الدقيقة 85 ليمنحا فريقهما نقطة ثمينة رفعت رصيدهم إلى 3 نقاط، بينما وضع "السماوي" النقطة الخامسة.

وتقدم عجمان بالهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة عبر لاعبه الغاني، وليام أووسو، لكن بني ياس أنهى الشوط الأول نتقدم بهدفين لهدف بعد أن سجل هدفين بواسطة الجنوب أفريقي اياندا باتوزي د 16 والاسباني بيدرو كوندي 30.

وعزز "السماوي" تقدمه في الشوط الثاني بواسطة لاعب كوندي د 62 لكن لاعبو تبديلات المدرب المصري إيمن الرمادي مكنتهم من عودته للمباراة، حينما قلص البديل البرازيلي فاندر فييرا هدف تقليص الفارق في الدقيقة 79، وسجل البديل الأخير محمد إبراهيم هدف التعادل في الدقيقة 85.