كأس العالم لرماية الأطباق في العين اليوم

المصدر: العين - الإمارات اليوم

تنطلق في الثامنة والنصف من صباح اليوم بطولة كأس العالم لرماية الأطباق «الإمارات 2019» برعاية الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

ورحب الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان بالمشاركين في البطولة من داخل وخارج الدولة، والتي تحتضنها ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وتستمر حتى مساء الاحد المقبل، حيث تختتم ببطولتي الزوجي المخلتط للتراب والاسكيت، معرباً عن سعادته البالغة بثقة الاتحاد الدولي للرماية والمتمثل في إسناد تنظيم بطولتين عالميتين في عام واحد لرماية الإمارات، مؤكداً أن العمل الجماعي من أعضاء الفريق الواحد والإيثار وراء الانجازات الفنية والتنظيمية التي يحققها أبناء الإمارات.