الوحدة يقيل الهولندي شتاين

المصدر: أحمد طارق-دبي

أكد مصدر في نادي الوحدة، أن شركة الكرة في "العنابي" قررت الاستغناء عن خدمات المدرب الهولندي موريس شتاين، من تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وأشار لـ "الإمارات اليوم" أن النتائج التي حققها الوحدة في بداية الموسم في دوري الخليج العربي، أسهمت في الاستغناء عن المدرب، خصوصاً أن الفريق خسر مباراتين أمام الفجيرة والظفرة، بينما حقق الفوز في مباراة واحدة على الجزيرة.

وبات شتاين ثالث المدربين الذين تتم اقالتهم في دوري الخليج العربي، بعد إقالة الإيطالي فابيو فيفياني من تدريب اتحاد كلباء، والبرازيلي كايو زاناردي من تدريب النصر.