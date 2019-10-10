«فيكتوري» في مهمة حسم بطولة العالم للدراجات المائية بالصين

المصدر: تشينغداو - الإمارات اليوم

يبدأ فريق فيكتوري تيم، اليوم، مشاركته في منافسات جائزة الصين الكبرى للدراجات المائية (الجولة الثالثة وقبل الختامية)، التي تستضيفها مدينة تشينغداو عاصمة مقاطعة شاندونغ، الصينية حتى الأحد المقبل.

ويخوض البطل النمساوي كيفين رايتيرر اعتباراً من اليوم منافسات فئة واقف محترفين جي بي، التي يدافع فيها عن اللقب العالمي الذي أحرزه العام الماضي، ويسعى هذا الموسم لتكرار انجازه، حيث تألق في الجولتين، الأولى في البرتغال والثانية في ايطاليا، محققاً صدارة الترتيب العام.

وتنطلق اليوم فعاليات الجولة المرتقبة، من خلال سباق أفضل زمن، التي يتحدد على ضوء نتائجها المنطلقين في المرحلة الأولى التي تقام غداً، فيما تقرر أن تقام المرحلة الثانية بعد غد، على أن تجرى الثالثة والحاسمة الأحد المقبل.

ويتصدر رايتيرر الترتيب العام برصيد 147 نقطة.