انطلاق موسم «التايكواندو» ببطولة الصداقة الإماراتية الكورية

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

يستهل اتحاد التايكواندو، صباح بعد غد، موسمه الرياضي الجديد، من خلال اقامة بطولة الصداقة الإماراتية الكورية، التي تقام في ضيافة نادي الشارقة للالعاب الفردية بالحزانة، وبمشاركة 180 لاعباً ولاعبة في جميع الفئات العمرية، ومن جميع لاعبي الاندية والمراكز المنظوية تحت مظلة اتحاد التايكواندو.

وتتضمن أجندة الموسم الجديد إقامة 15 بطولة محلية، أبرزها كأس رئيس الدولة، وبطولة محمد بن حمد الشرقي، اضافة الى بطولات عديدة. وتمنى رئيس اتحاد التايكواندو، العميد أحمد الزيودي، في تصريحات صحافية، أن يشهد الموسم المقبل نجاحات جديدة باستكشاف لاعبين ولاعبات من أصحاب المواهب لدعم المنتخبات الوطنية. يذكر أن اتحاد التايكواندو نظم قبل فترة ورشة عمل فنية وادارية وتحكيمية في نادي الفجيرة للفنون القتالية، تم من خلالها شرح اللوائح التنظيمية لبطولات الموسم الجديد.