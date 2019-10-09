مارفيك معلقا على عدم ضم مطر: لا أناقش اختياراتي للاعبين في المؤتمرات الصحافية

المصدر: منصور السندي-دبي

قال مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الهولندي بيرت فان مارفيك ردا على سؤال بشأن عدم اختياره للاعب الوحدة إسماعيل مطر ضمن القائمة الجديدة استعدادا لمباراتي إندونيسيا وتايلاند ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، أنه لا يناقش اختياره لأي لاعب من عدمه للمنتخب من خلال المؤتمرات الصحافية".

وأضاف خلال المؤتمر التقديمي لمباراة المنتخب مع إندونسيا الذي عقد اليوم الأربعاء بنادي النصر في دبي " عندي ثقة كبيرة في جميع اللاعبين الموجودين في القائمة الحالية التي تضم تسعة لاعبين شباب".