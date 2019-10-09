مدرب النصر السعودي يقود اتحاد كلباء في المحترفين

المصدر: محمد فاضل - دبي

كشف مصدر مقرب من شركة اتحاد كلباء لكرة القدم عن التوصل لاتفاق مبدئي مع مدرب نادي النصر السعودي السابق الاوروغوياني خورخي دياز لقيادة " النمور" في الموسم الحالي لدوري الخليج العربي بديلا للإيطالي فابيو فيفياني.

واوضح المصدر للامارات اليوم، بأن المدرب سيصل مساء اليوم الى الدولة تمهيدا للتعاقد الرسمي معه يوم غد بحيث يكون حاضرا في مباراة خورفكان مع اتحاد كلباء ضمن منافسات كأس الخليج العربي بعد غد الجمعة.