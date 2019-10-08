إيقاف لاعب المنتخب والشارقة ماجد سرور

المصدر: منصور السندي-دبي

قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد في دبي، إيقاف لاعب نادي الشارقة والمنتخب الوطني الأول ماجد سرور عن اللعب مع ناديه الى حين صدور قرار من اللجنة واستدعاء اللاعب للمثول أمام اللجنة خلال اجتماعها المقبل الثلاثاء المقبل للاستماع الى أقواله بعد قرار الجهازين الفني والإداري للمنتخب باستعباده من المنتخب، إذ اطلعت اللجنة على تقرير من مدير المنتخب الوطني بشأن المخالفة التي ارتكبها اللاعب

خلال معسكر المنتخب وذلك وفقا للوائح المنتخبات الوطنية.