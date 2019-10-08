المصدر: دبي-الامارات اليوم.

زواج

كشفت صحيفة «زفيدجي» الكرواتية أن مدرب العين السابق، الكرواتي زوران ماميتش، سيتزوج للمرة الثالثة، بارتباطه بعارضة الأزياء داريا كرناكوفيتش، التي انتقلت إلى أبوظبي، للعيش مع المدرب الكرواتي، الذي يستقر حالياً في العاصمة.

مستحقات

طلب لاعبو أحد الأندية من مدربهم التدخل لدى الإدارة، لصرف راتب الشهر المنقضي والمكافآت المتأخرة منذ بداية الموسم، وشددوا خلال حديثهم مع المدرب على أن بعضهم يمر بضائقة مالية.

اعتزال

أعلن لاعب العين السابق، البرازيلي ميشيل باستوس، اعتزاله كرة القدم بصورة نهائية، وقال في تصريحات لصحيفة «يوبو البرازيلية»: «لعبت بشكل احترافي لمدة 20 عاماً، وكنت سعيداً للغاية، الآن أريد إعطاء الأولوية لأطفالي وزوجتي».