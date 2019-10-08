«المايسترو إيغور» يواصل العزف في استفتاء «سبورت فور أوول»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حصل محترف الشارقة البرازيلي إيغور كورنادو، على لقب «نجم الأسبوع» في استفتاء شبكة سبورت فور أوول الإخبارية الرياضية، للجولة الثانية على التوالي، إذ شهدت قمة الجولة الثالثة بين الشارقة والعين تألقاً لافتاً لمايسترو الملك، وأسهم في اعتلاء الشارقة قمة دوري الخليج العربي، بعدما سجل هدفين وصنع هدف الانتصار في الوقت القاتل للمباراة التي انتهت 3 - 2 لصالح الشارقة. وحصل إيغور على 7 من 12 صوتاً لترشيحات خبراء الجائزة بنسبة 23.3%، كما حاز ثقة متابعين الشبكة المشاركين في الاستفتاء بـ502 صوت من 896 مشاركاً في الاستفتاء على منصة انستغرام لسبورت فور أوول، بنسبة 33.6%، ليتصدر ترتيب أفضل اللاعبين السبعة المختارين في كل مباريات الجولة، بنسبة إجمالية 56.9%.

وحل في المركز الثاني، صاحب الـ«سوبر هاتريك» في مباراة بني ياس والوحدة، الإسباني بيدرو كوندي مهاجم بني ياس، بنسبة 25.9%، وجاء في المركز الثالث مدافع شباب الأهلي الدولي وليد عباس بنسبة 6.5%، وجاء عبدالله الصيعري من فريق حتا في المركز الرابع بـ4.2%، وحل في المراكز من الخامس إلى السابع غابرييل فرناندو بنسبة 3.2% وفاندر فييرا بنسبة 1.7% وروزهيوفيل بنسبة 053%. وفي فئة أفضل حارس جاء فهد الظنحاني في صدارة ترشيحات الخبراء بستة أصوات من 12 بنسبة 20%، وحل ثانياً في تصويت الجماهير بـ137 من 896 بنسبة 9.1%، لكنه حقق المركز الأول بنسبة إجمالية 29.1%، لينال قفاز الإجادة عن جدراة، وجاء في بقية الترتيب كل من: عادل الحوسني، علي خصيف، علي الحوسني، عبدالله التميمي، خالد السناني، درويش محمد. وحسم الحكم الدولي المساعد حسن المهري جائزة أفضل حكم بنسبة 50.5%، ثم الحكم محمد أحمد يوسف بنسبة 29.5%، وعبدالله العاجل بنسبة 19.7%. وشارك في استفتاء الشبكة، لاعب المنتخب ونادي النصر السابق المونديالي عبدالرحمن محمد، وخبير التحليل في قناة دبي الرياضية محمد مطر غراب، ونجم المنتخب السابق سبيت خاطر، وخبير تدريب حراس المرمى زكريا أحمد، والناقد الرياضي رياض الذوادي، ورئيس القسم الرياضي بصحيفة «الإمارات اليوم» أحمد أبوالشايب، والمدرب جمال الحساني، والمعلق الرياضي عامر عبدالله، ووكيل اللاعبين حمد الدوسري، والمدير الإقليمي لشركة انستات العالمية للإحصاءات محمد لطيف، والمذيع بقناة الشارقة الرياضية أحمد سلطان.

تطبيق معايير احترافية

أكد مدير شبكة سبورت فور أوول عبدالرسول عبدالله، أن إدارة الجائزة حريصة على تطبيق معايير احترافية بشفافية من أجل أن يعكس الاستفتاء على وجهات نظر واختيارات خبراء اللعبة وكذلك الجماهير.

وأضاف: «أجرينا تعديلاً في هذه الجولة على نسب التصويت لاختيار نجم الأسبوع، فقد منحنا الخبراء نسبة 40% بدلاً من 30%، وبالتالي أصبحت نسبة تصويت الجماهير 60%».

وأوضح: «نسعى لتحسين وتطوير الأداء باستمرار لكي نزيد من القيمة الفنية للجائزة، ومن أجل مزيد من الواقعية».