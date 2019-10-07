فتح باب التسجيل للمشاركة في «ترايثلون دبي للسيدات»

المصدر: دبي - الامارات اليوم

أعلن مجلس دبي الرياضي عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثالثة من «ترايثلون دبي للسيدات 2019»، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي

ويعد «ترايثلون دبي للسيدات 2019» الحدث الرياضي الأول من نوعه في المنطقة المخصص للسيدات من جميع الجنسيات ومختلف الأعمار، وتنظمه لجنة المرأة والرياضة بالمجلس، بالتعاون مع نادي دبي للسيدات للعام الثالث على التوالي.

وسيكون التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي www.dubaisc.ae، للسيدات بدءاً من 16 عاماً، إذ يمكن للراغبات في المشاركة التسجيل بشكل فردي أو بتكوين فرق.

وقالت عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، رئيس لجنة المرأة والرياضة، رئيس اللجنة المنظمة للترايثلون، لمياء عبدالعزيز خان: «يسرنا أن نعلن عن انطلاق التسجيل للمشاركة في النسخة الثالثة من ترايثلون دبي للسيدات، الحدث الرياضي الأول من نوعه على مستوى المنطقة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته النسختان السابقتان».

وأضافت: «يعد السباق نتاجاً للشراكة الاستراتيجية بين مجلس دبي الرياضي ونادي دبي للسيدات، ونموذجاً يحتذى في الشراكة الحكومية الهادفة لتحقيق محاور وأهداف الخطط الاستراتيجية الحكومية، وفي مقدمتها رؤية الإمارات، وخطة دبي 2021».

وتابعت: «سيقام السباق في 13 ديسمبر المقبل في نادي دبي للسيدات بمنطقة جميرا، ونتوقع أن يتضاعف عدد المشاركات هذا العام نظراً لزيادة الوعي، وانتشار ثقافة ممارسة الرياضة لدى السيدات».

ويتضمن الترايثلون المنافسة في ثلاث رياضات، هي: السباحة، الجري، والدراجات الهوائية لمسافة تصل إلى أكثر من 40 كيلومتراً.