تيغالي: سجلت 140 هدفاً.. ولست سبباً في عدم تتويج الوحدة بالدوري

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

استغرب لاعب فريق الوحدة، الأرجنتيني سبستيان تيغالي، من أن حصيلة أهدافه في دوري الخليج العربي لكرة القدم التي ارتفعت لـ140 هدفاً لم تكن كافية لمساعدة «العنابي» لتحقيق لقب الدوري حتى الآن، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه بأي حال ليس سبباً في عدم حصولهم على اللقب الغائب منذ 10 سنوات، وأن إدارة النادي تعاقدت معه لإحراز الأهداف، وأنه سجل حتى الآن الـ140 هدفاً.

وقال تيغالي الذي يقضي عامه السابع مع فريق الوحدة لـ«الإمارات اليوم»، إنه تعاقد مع الوحدة من أجل تحقيق الألقاب: «لقد جئت إلى هنا من أجل الألقاب، لقد فزت بكأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي وكأس السوبر وحصلت على جائزة هداف الدوري، ولكن لاأزال أرغب في الفوز بلقب الدوري الذي ظل عصياً علينا في السنوات الماضية».

ويعود آخر تتويج لفريق الوحدة بلقب دوري الخليج العربي للنسخة الثانية من عصر الاحتراف، وتحديداً في موسم 2009-2010، بعد منافسة قوية مع جاره فريق الجزيرة ليخطف بطاقة التأهل لكأس العالم للأندية، ولكن من وقتها ظل تكرار الفوز باللقب حلماً عصياً على «العنابي» رغم المحاولات المتكررة في السنوات اللاحقة.

وكان «العنابي» قاب قوسين أو أدنى من الفوز باللقب في الموسم قبل الماضي، إذ تصدر الترتيب أكثر من مرة في الجولات الأخيرة، فارضاً نفسه منافساً وحيداً لفريق العين الذي حسم البطولة لصالحه في نهاية المطاف متفوقاً بثماني نقاط، بينما في موسم 2013-2014 انهى الوحدة المسابقة في المركز الثاني برصيد 48 نقطة خلف شباب الأهلي بفارق 16 نقطة.

وقال اللاعب الأرجنتيني الذي انتقل لصفوف الوحدة قادماً من الشباب السعودي في عام 2013، إن لقب الدوري يعد الأهم بالنسبة لهم بعد فوزهم بالألقاب الأخرى، وقال: «بكل تأكيد لقب الدوري هو الذي أفتقده في رصيد بطولاتي مع الوحدة، لقد كنا قريبين من تحقيقه قبل عامين، في الموسم الحالي لا يمكن القول بأننا خارج المنافسة لأن لدينا ثلاث نقاط فقط، الوقت مازال مبكراً للحديث عن عدم وجود فرصة».

وكان رئيس شركة الوحدة لكرة القدم، أحمد الرميثي، قال في تصريحات صحافية قبل انطلاقة الموسم الحالي، إن الفوز بلقب دوري الخليج العربي هو مقياس النجاح بالنسبة لهم، وإنه سيكون أول المغادرين للنادي في حال عدم الفوز بلقب الدوري.

وشدّد سبستيان تيغالي على رغبتهم في تحقيق لقب الدوري في الموسم الحالي، ولكن في الوقت نفسه يجب ألا يخرجوا من الموسم خالي الوفاض، وقال: «نحن نجتهد في كل موسم خلف تحقيق لقب الدوري، نريد الحصول عليه بكل تأكيد، ولكن يجب ألا نقلل من بقية الألقاب، لأنه من المهم الخروج من الموسم أيضاً بالألقاب».

وحول تعزيزه للمركز الثاني في لائحة صدارة الهدافين التاريخيين في دوري الخليج العربي، خلف نجم المنتخب ونادي الوصل السابق فهد خميس برصيد 165 هدفاً، قال تيغالي: «بالتأكيد من الرائع تسجيل الأهداف في كل مباراة، ولكن لست سعيداً لإضاعتي لركلة الجزاء أمام بني ياس يوم الجمعة الماضي، لأن تسجيلها ربما كان سيساعدنا في الخروج بالتعادل على أقل تقدير».

أفتقد لقب الدوري في رصيد بطولاتي مع الوحدة.