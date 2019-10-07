«عمومية القوى» تحسم المقعد النسائي بين سارة وأروى اليوم

المصدر: دبي - الامارات اليوم

تعقد الجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى في الخامسة من مساء اليوم، بفندق جراند حياة في دبي، اجتماعاً لحسم المقعد الأخير لعضوية الاتحاد، الذي ينحصر بين كل من مرشحة نادي شباب الأهلي سارة فريدوني، ومرشحة من نادي الجزيرة الحمراء أروى محمد سعيد، على مقعد العنصر النسائي.

وكانت بقية مقاعد مجلس الإدارة التي ستتولى الفترة التكميلية للاتحاد 2019 - 2020، قد حُسمت بالتزكية، إذ فاز اللواء المتقاعد أحمد الصايغ بمنصب رئاسة اتحاد ألعاب القوى، عقب انسحاب منافسه سعد المهيري من سباق الترشح.

كما فاز أربعة مرشحين للعضوية بالتزكية، وهم: مرشح نادي النصرعبدالله خميس بوعميم، ومرشح نادي الفجيرة خليفة الكندي، ومرشح نادي الجزيرة الحمراء سلطان الزعابي، ومرشح النادي العربي محمد آل علي.