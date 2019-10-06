السوداني "مو عيسى" يسطع مجدداً في كرة القدم الإنجليزية

المصدر: معاذ كمبال - العين

فرض المهاجم السوداني، محمد عيسى نفسه مجدداً نجماً فوق العادة في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم بعد أن حافظ على معقده في صدارة الهدافين بتسجيله للهدف التاسع في الموسم الحالي برفقة فريقه بيتربوره يونايتد الذي انضم إليه الموسم الحالي قادماً من فريق بريستول سيتي.

وسجل "مو عيسى" هدف الافتتاح لفريقه في المواجهة التي جمعتهم مساء أمس بفريق ويكمب وندررز ضمن الجولة 12 من المنافس وهي المباراة التي انتهت بتعادلهم 3-3 بعدما كانوا قريبين من تحقيق الفوز السادس في الموسم الحالي.

ويتشارك في صدارة الهدافين مع عيسى زميله في الفريق إيفان توني بـ9 اهداف هو الاخر.

وسجل محمد عيسى حتى الآن 32 هدفاً في 55 مباراة في كرة القدم خاضها في مسيرته الرياضية.

ولدى محمد عيسى شقيق أخر يلعب كرة قدم هو الأصغر منه ويدعى أبوبكر وقد انضم في شهر أغسطس الماضي لفريق سكونثورب يونايتد الإنجليزي قادماً إليهم من فريق شروزبري تاون.

وكانت تقارير صحافية سودانية ذكرت أخيراً أن مدرب المنتخب الوطني، الكرواتي زدرافكو لوغاروشيتش يرغب في استدعاء اللاعب لتمثيل "صقور الجديان" في الفترة الحالية.