خفض عقوبة "شباب الأهلي" بسبب أحداث "كأس السوبر"

المصدر: منصور السندي-دبي

قررت لجنة الاستئناف باتحاد كرة القدم خلال اجتماعها أمس السبت بمقر الاتحاد في دبي برئاسة المحامي عادل الجنيبي خفض العقوبة المقررة من قبل لجنة الانضباط بحق نادي شباب الأهلي الى 30 ألف درهم بدلا من 70 الفاً، وذلك بسبب قيام أحد مشجعي النادي بالاعتداء على الحكم محمد عبيد خادم خلال مباراة الفريق أمام الشارقة في كأس سوبر الخليج العربي التي أقيمت أخيرا على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي.

وكان نادي شباب الأهلي قد تقدم باستئناف الى اللجنة في هذا الخصوص بشأن العقوبة الموقعة بحقه من قبل لجنة الانضباط في اتحاد الكرة.