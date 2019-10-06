3 قرارات للمدرب بوقرة تسهم في فوز الفجيرة على خورفكان

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

لعبت ثلاثة قرارات اتخذها مدرب فريق الفجيرة، مجيد بوقرة، دوراً في الفوز الذي أحرزه الفريق على حساب خورفكان، بنتيجة 2-1، أول من أمس، في ثالث جولات دوري الخليج العربي.

ووصل الفجيرة مع بوقرة إلى النقطة السادسة في ثلاث جولات حتى الآن، وهي نتيجة مميزة جداً لـ«الذئاب»، بالنظر إلى قيمة الانتصارين، الأول على حساب ناد كبير هو الوحدة، والثاني على خورفكان المنافس المباشر للفجيرة على البقاء.

وكان الفجيرة تأخر بالنتيجة منذ الدقيقة الخامسة، بهدف سجله مدافع خورفكان البرازيلي روبسون دي باولا، قبل أن يعود في النتيجة بعد هدفين سجلهما البرازيلي فيرناندو غابريل (34، 90+1) ليحقق أول فوز على خورفكان في أول مباراة بينهما في المحترفين.

وكان القرار الأول والأبرز هو الثقة التي أبداها بوقرة بنجمه البرازيلي فيرناندو غابريل، حيث أشركه منذ بداية المباراة، بعد أن استبدله في المباراة الأولى أمام الوحدة، بينما أجلسه على دكة الاحتياط في المباراة مع شباب الأهلي بالجولة الثانية. ورد غابريال التحية لمدربه، بعد أن لعب أساسياً، وسجل هدفي الفوز.

وتدخل بوقرة من الناحية الفنية، ووجه فريقه للاعتماد على أسلوب هجومي مباشر، بدل الهجمات المرتدة التي راهن عليها في لقاءي الوحدة وشباب الأهلي. وقاد ذلك إلى كثافة هجومية للفجيرة، أثمرت هدفين، بجانب إضاعة العديد من الفرص المحققة.

في المقابل، منح المدرب فرصة المشاركة للاعب الأكثر جاهزية بدنياً وفنياً، ولم يعتمد فقط على اللاعبين المحترفين الأجانب. وقاد ذلك إلى مردود فني عالٍ قدمه اللاعبون المواطنون أيضاً، فأسهموا بشكل كبير في الفوز. ولعب بوقرة المباراة بتشكيلة أساسية، ضمت لاعبَين أجنبيين فقط، هما غابريال، ووليام جيبور، والأخير تم استبداله في الشوط الثاني، ودخل مكانه معتصم ياسين.

وكان من اللاعبين الذين قدموا مستوى مميزاً من المواطنين، المدافع أحمد درويش، إلى جانب زميله أحمد موسى.

القرارات الـ3

1- تجديد الثقة بالبرازيلي غابريال، وخوضه المباراة أساسياً.

2- تغيير خطة اللعب من الاعتماد على الهجمات المرتدة إلى الهجوم المباشر.

3- الاعتماد على اللاعب الجاهز فنياً وبدنياً، ومنح الفرصة لعدد من اللاعبين المواطنين.

فاز الفجيرة على فريق كبير مثل الوحدة، وهزم أيضاً منافساً مباشراً له على البقاء، هو خورفكان.