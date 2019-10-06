محمد عمر: هدف العين الملغى صحيح

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أكد رئيس لجنة الحكام السابق في اتحاد كرة القدم، محمد عمر، صحة الهدف الملغى، الذي سجله لاعب العين، التوغولي لابا كودجو، في شباك الشارقة، وتم إلغاؤه من قبل تقنية الحكم الفيديو (فار)، بداعي وجود تسلل خلال مباراة الفريق مع الشارقة يوم الخميس الماضي، التي انتهت بفوز الشارقة 3-2، ضمن الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي لكرة القدم. ووصف محمد عمر الحالة بأنها تعد من الحالات التحكيمية الدقيقة، مشيراً إلى أن الحكم المساعد طبق القانون، لافتاً إلى أن حكم الساحة، عمار الجنيبي، لم يتدخل كونه لم يتم استدعاؤه من قبل حكم تقنية الفيديو لمشاهدة الحالة، مشدداً «أثق بأن الحكم الجنيبي كان سيقوم باحتساب الهدف الملغى، في حال تم استدعاؤه من قبل تقنية الفيديو».

وقال عمر، لـ«الإمارات اليوم»: «تقنية (فار) لم تكن دقيقة في قراره إلغاء هدف العين، كون اللاعب المعني لم يكن في وضع تسلل، نظراً لكون مدافع الشارقة كان متأخراً، لذلك في تقديري الهدف الملغى كان صحيحاً».

وأضاف عمر: «الحكم المساعد طبق القانون بشكل صحيح في هذه الحالة، قبل أن يتدخل الحكم الفيديو ويقوم باتخاذ قراره بإلغاء الهدف».

وشدد على أهمية وجود خط وهمي يساعد حكم تقنية الفيديو في اتخاذ قراره، خصوصاً في مثل هذه الحالات التحكيمية الدقيقة.

وكانت شركة نادي العين لكرة القدم قد تقدمت باحتجاج رسمي إلى اتحاد الكرة ورابطة المحترفين، بعدما وصفت ما حدث بـ«الأخطاء التحكيمية»، التي رافقت مباراة الفريق أمام مضيفه الشارقة، ضمن الجولة الثالثة، مشيرة، في بيان رسمي، إلى أن «مشروع تقنية الفيديو (فار) تم اعتماده بهدف تحسين أداء الحكام، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة في جميع المباريات بمختلف البطولات»، لافتة إلى أن «قرار إلغاء هدف صحيح للعين في توقيت حاسم من زمن المباراة أثر في النتيجة، كما أكد جميع خبراء التحكيم بمختلف القنوات، الأمر الذي كلف النادي وجماهيره خسارة ثلاث نقاط في مشوار تحدي المنافسة في اللقب».