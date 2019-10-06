مواطن يشجع الوصل 13 عاماً على «عكازين».. ويطالب بإقالة ريجيكامب

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

سيطرت حالة من الحزن والغضب الشديدين على مدرجات جمهور الوصل، عقب الخسارة أمام عجمان، أول من أمس، بهدف دون رد في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي، على الرغم من أن «البرتقالي» خاض اللقاء بـ10 لاعبين لنحو 87 دقيقة (77 في الوقت الأصلي بالإضافة إلى 10 دقائق وقتاً محتسباً بدلاً من الضائع)، من دون أن يتمكن الإمبراطور من تعديل النتيجة.

ووصلت حالة الحزن في المدرجات حد الصدمة، إذ تجمع العشرات من الجماهير في ساحة استاد راشد بن سعيد، الذي استضاف المباراة، وتساءلوا عن أسباب الحالة التي وصل إليها الفريق الذي يتراجع أداؤه من مباراة إلى أخرى.

وشد المواطن علي إبراهيم (19 عاماً)، وهو من أصحاب الهمم، ويلعب ضمن تشكيلة المنتخب الوطني لأصحاب الهمم في رياضة رمي الجلة، الأنظار إليه، إذ وقف على «عكازين» وبدت عليه حالة التأثر الشديد من الخسارة.

وكشف علي إبراهيم النقاب عن أنه يقف خلف الوصل منذ عام 2006، ولم يتغيب منذ 13 عاماً عن الحضور للمدرجات، سواء في المباريات التي تقام على ملعبه أو خارجه.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «غبت مرة واحدة فقط لظروف خاصة، وبخلاف ذلك حضرت كل هذه السنوات خلف الفريق في جميع مبارياته، سواء التي تقام على ملعبه أو على أي ملعب آخر، لأنني أجد استمتاعاً بالطريقة المتحضرة التي يُظهرها جمهور الوصل في المدرجات، وابتكاره الدائم لكل ما هو جديد في التشجيع».

وحول الوسيلة التي ينتقل بها إلى الملاعب، أوضح علي إبراهيم قائلاً: «أتنقل مع أصدقائي من جماهير الوصل، فهم من يساعدونني على التوجه إلى الملاعب، وقد أستعين بأحد من أفراد عائلتي لهذا الغرض».

وعن مستوى الوصل قال: «لا أعرف إلى متى ستظل حال الوصل بهذا الشكل، من دون أن يكون هناك تدخل لإنقاذ الفريق».

وأضاف: «الأمر يحتاج إلى تدخل إداري بإقالة المدرب الروماني، لورينت ريجيكامب، بعد أن أثبت فشلاً واضحاً في قيادة الفريق، فهو لا يجيد قراءة المباريات، وتغيراته لا تضيف أي تحسن على الأداء، بل بالعكس مردودها سلبي، كما حدث في مباراة عجمان، فلم نرَ أي بصمة للمدرب، على الرغم من أن عجمان خاض اللقاء بـ10 لاعبين لفترة طويلة».

وتساءل: «ما ذنب جماهير الوصل التي تحضر إلى المدرجات وتعود إلى منازلها بانكسار بسبب الهزائم والحزن على أداء اللاعبين، فهذا ليس الإمبراطور الذي تعودنا عليه منذ سنوات طويلة، الفريق حاله تراجعت والسبب معروف ويرجع لسوء مستوى المدرب».

وأشار علي إبراهيم: «جماهير الوصل لا تستحق من الإدارة أو اللاعبين هذه النتائج، فعلى الرغم من أن الفريق خسر في الجولة الثانية من العين، إلا أنها حضرت بأعداد كبيرة في مباراة عجمان بالجولة الثالثة، لأننا نؤمن بقيمة شعار النادي وضرورة أن نكون خلفه في كل المناسبات، ومن منطلق هذا الحب نريد أن نرى فريقنا في أفضل حال، وليس بالصورة التي ظهر عليها من بداية الموسم».

يوسف: لا نية لإجراء تغييرات في الجهاز الفني

نفى مدير فريق الوصل، حميد يوسف، أن تكون هناك أي نية لدى إدارة شركة كرة القدم بإجراء أي تغييرات على الجهاز الفني بعد الخسارة من عجمان.

وقال يوسف لـ«الإمارات اليوم»: «نقدر مشاعر الحزن التي عليها جماهير الوصل بعد الخسارة من عجمان، لكن في الوقت نفسه، نحن نقدر العمل الكبير الذي يقوم به المدرب الروماني مع الفريق، ولهذا السبب متمسكون ببقائه مع الإمبراطور».

وأضاف: «في مباراة عجمان فعلنا كل شيء في كرة القدم من حيث نسبة الاستحواذ، لكن الحظ مازال يغيب عن الفريق في الفرص العديدة التي سنحت له ولم يتم التسجيل من إحداها على الأقل».

وأوضح: «الوصل يحتاج إلى عودة التوفيق للمهاجمين لتسجيل الأهداف، وتقليل نسبة الأخطاء في الخط الخلفي، فالفرق التي لعبنا أمامها لم يُتَح لها العدد نفسه من الفرص للتسجيل مثل الوصل، لكن مع الأسف هي تسجل ونحن لا».

وأثنى حميد يوسف على المردود الذي يقدمه البرازيلي، فابيو ليما، مع الوصل في المباريات التي لعبها هذا الموسم قائلاً: «رغم أنني لا أحب أن أتكلم بشكل منفرد على اللاعبين إلا أن ليما يقدم مردوداً جيداً مع الفريق، وقد بذل كل ما في وسعه مع الوصل أمام عجمان، لكنه لم يكن محظوظاً مثل بقية زملائه».

الرمادي: ريجيكامب لم يصافحني بسبب أحد اللاعبين

دافع مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، عن نظيره في الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب، واللقطة التي أظهرها التلفزيون، بعدم قيام الأخير بمصافحته عقب انتهاء اللقاء.

وقال الرمادي: «ريجيكامب لم يرني حينما توجهت إليه، لأن اهتمامه في هذا الوقت كان التوجه إلى أحد لاعبيه، الذي دخل في مناقشات مع الجماهير، لكننا تصافحنا بعد ذلك قبل أن ندخل إلى غرفة خلع الملابس».

وأشاد مدرب عجمان بالأداء الذي قدمه فريقه في مباراة الوصل، على الرغم من النقص العددي الذي خاض به اللقاء لفترات طويلة.

وقال: «كنت على يقين كامل بأن عجمان سيُحقق نتيجة إيجابية في تلك المباراة، بعد أن شهدت في عيون اللاعبين الإصرار والعزيمة، بعد قرار الحكم طرد زميلهم محمد الشحي، ولهذا السبب تحديداً كافحوا بصورة مثالية، وقدموا أداء أقل ما يوصف بأنه بطولي». وتعد هذه أفضل بداية للبرتقالي في دوري الخليج العربي، منذ ظهوره في نسخة 2008-2009، بتحقيقه سبع نقاط في أول ثلاث مباريات له بالبطولة. وقال: «حققنا هذا النجاح بفضل وجود لاعبين منضبطين داخل الملعب وخارجه، وإدارة تقدم كل الدعم للفريق وللجهاز الفني، ومع ذلك يبقى هدفنا في الدور الأول جمع أكبر عدد من النقاط في الدور الأول، وعلينا أن نؤمّن موقفنا جيداً قبل وقت كافٍ من انتهاء المسابقة».