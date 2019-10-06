غانم: خورفكان يتوخَّى الدقة في قراراته

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أكد رئيس شركة كرة القدم بنادي خورفكان، خليل غانم، أن اللجنة الفنية ستجتمع، مساء اليوم، لدراسة الوضع الفني للفريق الأول بشكل عام، بعد مرور ثلاث جولات من دوري الخليج العربي، وليس للنظر في نتيجة المباراة التي خسر فيها خورفكان أمام الفجيرة بهدفين مقابل هدف واحد، أول من أمس.

وقال خليل غانم، لـ«الإمارات اليوم»: «ستجتمع شركة كرة القدم، اليوم، بحضور اللجنة الفنية لتدارس الوضع الفني للفريق بشكل عام، وبحث الأمور التي يحتاجها (النسور الخضر)، لتعزيز تطلعاته بتحقيق نتائج إيجابية في الجولات المقبلة من الدوري».

وبخصوص إقالة المدرب البرازيلي باولو كاميلي، قال خليل غانم: «شركة خورفكان تتوخى الدقة، ولا نتخذ قراراتنا بسرعة، ونعمل بهدوء لتحقيق الانتصارات»، ولم يؤكد خليل غانم ما إذا كان موضوع إقالة او إبقاء كاميلي ضمن أجندة الاجتماع.