المصدر: دبي-الامارات اليوم.

بافيز

استدعى مدرب منتخب تشيلي، الكولومبي رينولدو رويدا، لاعب فريق النصر، ايستبان بافيز، للانضمام إلى المنتخب التشيلي، الذي يستعد لخوض مواجهتي كولومبيا وغينيا الوديتين، استعداداً لبطولة كوبا أميركا 2020.

«تويتر»

داعب مغرد وصلاوي رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، وطلب منه أنه يكون من المستثمرين في نادي الوصل، وذلك بعدما أكد آل الشيخ أن «الإمبراطور» هو ناديه المفضل في الإمارات، إذ تصدر آل الشيخ والوصل تريند الإمارات، أمس، على «تويتر».

سيف

حرص لاعب الشارقة، سيف راشد، الذي غاب عن مباراة الفريق الأخيرة ضد العين، في الجولة الثالثة من الدوري بسبب الإصابة، على تشجيع فريقه من المدرجات، علماً بأن سيف يخضع حالياً لفترة تأهيل تمهيداً للعودة إلى المباريات مجدداً.