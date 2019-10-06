مفكرة اليوم

المصدر:
  • دبي ـــ الإمارت اليوم
التاريخ:

الدوري الإنجليزي

ساوثهامتون - تشيلسي 17:00

آرسنال - بورنموث 17:00

مان سيتي - وولفرهامبتون 17:00

نيوكاسل - مان يونايتد 19:30

الدوري الإسباني

ريال مايوركا - إسبانيول 14:00

سيلتا فيغو - بيلباو 16:00

بلد الوليد - أتلتيكو 18:00

سوسييداد - خيتافي 20:30

برشلونة - إشبيلية 23:00

الدوري الإيطالي

فيورنتينا - أودينيزي 14:30

أتلانتا - ليتشي 17:00

بولونيا - لاتسيو 17:00

انتر ميلان - يوفنتوس 22:45

الدوري المصري

الجونة - مصر المقاصة 17:00

حرس الحدود - طنطا 19:30

طلائع الجيش - بيراميدز 19:00

الزمالك - نادي مصر 22:00

طباعة
أعلى