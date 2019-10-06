مفكرة اليوم

الدوري الإنجليزي
ساوثهامتون - تشيلسي 17:00
آرسنال - بورنموث 17:00
مان سيتي - وولفرهامبتون 17:00
نيوكاسل - مان يونايتد 19:30
الدوري الإسباني
ريال مايوركا - إسبانيول 14:00
سيلتا فيغو - بيلباو 16:00
بلد الوليد - أتلتيكو 18:00
سوسييداد - خيتافي 20:30
برشلونة - إشبيلية 23:00
الدوري الإيطالي
فيورنتينا - أودينيزي 14:30
أتلانتا - ليتشي 17:00
بولونيا - لاتسيو 17:00
انتر ميلان - يوفنتوس 22:45
الدوري المصري
الجونة - مصر المقاصة 17:00
حرس الحدود - طنطا 19:30
طلائع الجيش - بيراميدز 19:00
الزمالك - نادي مصر 22:00