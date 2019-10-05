بني ياس آخر سعادة بـ "سوبر كوندي"

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

فرض المهاجم الإسباني نفسه نجماً دون منازع، في المواجهة التي جمعت فريقه بني ياس أمام الوحدة، مساء أمس، ضمن الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، بعدما سجل وحده أربعة أهداف (سوبر هاتريك) ليقود "السماوي" لتحقيق فوز ثمين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، مانحاً فريقه ثلاث نقاط غالية.

ورفع "السماوي" رصيد فريقه إلى خمس نقاط في المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما تجمدت نقاط "العنابي" عند ثلاث في المركز العاشر.

ولم تتأخر الأهداف كثيراً في الحضور، حينما افتتح مهاجم فريق الوحدة، الارجنتيني سبستيان تيغالي، مهرجان الأهداف التي شهدتها المواجهة في الدقيقة 21، من ركلة جزاء كان قد احتسبها حكم المباراة بعد مخالفة ارتكبها مدافع بني ياس، خالد هاشم، داخل منطقة الجزاء مع المهاجم الاسباني، كارليتوس لوبيز.

وتماسك لاعبو فريق بني ياس بعد استقبال شباكهم لهدف، وأعادوا تنظيم صفوفهم بطريقة سريعة مكنتهم من إدراك هدف التعادل في وقت قياسي، حينما تابع المهاجم الاسباني، بيدرو كوندي، تسديدة زميله أنطونيو لويز في الدقيقة 26، وعاد اللاعب ذاته وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 36 من علامة الجزاء، بعد مخالفة ارتكبها الحارس، محمد الشامسي، مع اللاعب ذاته.

وانطلق الشوط الثاني بأفضلية من جانب فريق الوحدة، لكن سرعان ما نجح "السماوي" في استلام زمام المبادرة، وعزز تقدمه بالهدف الثالث في الدقيقة 49، بوساطة لاعبه الإسباني الذي سجل الهدف الثالث له ولفريقه، فيما عاد الوحدة وقلص الفارق في الدقيقة 60 بوساطة سبستيان تيغالي بكرة رأسية.

وشهدت المباراة لحظة جنونية حينما احتسب حكم المباراة، عمر آل علي، ركلة جزاء للوحدة، سددها سبستيان تيغالي، لكن تصدى لها الحارس، فهد الظنحاني، لتبدأ منه هجمة مرتدة سريعة ومتقنة انتهت بإضافة الاسباني، بيدرو كوندي، الهدف الرابع له ولفريقه في الدقيقة 71.

ورفض "العنابي" الاستسلام رغم استقبال شباكه الهدف الرابع في اللقاء، وواصل ضغطه وحصل على ركلة جزاء جديدة هي الثالثة له والرابعة في المباراة، واستطاع الاسباني، كارليتوس لوبيز، تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 79، لكن الاستبسال الدفاعي للاعبي "السماوي" مكنهم مم الحفاظ على نتيجة الفوز.