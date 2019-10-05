العين يحمّل «الفار» مسؤولية الخسارة من الشارقة.. ويحتج رسمياً

المصدر: منصور السندي - الشارقة

تقدمت شركة نادي العين لكرة القدم باحتجاج رسمي إلى اتحاد الكرة ورابطة المحترفين، بعد «الأخطاء التحكيمية» التي رافقت مباراة الفريق أمام مضيفه الشارقة ضمن الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، التي انتهت بفوز الأخير 3-2.

وأكد النادي في بيان رسمي، نشره على موقعه الإلكتروني والحسابات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، أن «مشروع تقنية الفيديو (الفار) تم اعتماده بهدف تحسين أداء الحكام، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة في جميع المباريات بمختلف البطولات».

وأوضح: «قرار إلغاء هدف صحيح للعين في توقيت حاسم من زمن المباراة أثر في النتيجة، كما أكد جميع خبراء التحكيم بمختلف القنوات، الأمر الذي كلف النادي وجماهيره خسارة ثلاث نقاط في مشوار تحدي المنافسة على اللقب»، مؤكداً: «يبدو أن هناك خللاً يؤدي إلى عدم الاستفادة من تلك التقنية التي وجدت من أجل ترسيخ مبدأ العدالة واللعب النظيف في عالم كرة القدم».

وأشاد النادي بأداء فريق الكرة الأول أمام مستضيفه الشارقة والجهاز الفني بقيادة المدرب الكرواتي القدير إيفان ليكو، إذ أظهر العين مردوداً قوياً، رغم ظروف الغيابات المهمة في قائمة الفريق والثقة دائماً كبيرة بالجميع، إدارة ولاعبين وجماهير، على متابعة التميز والتفوق لبلوغ أعلى مؤشرات النجاح.

وأشار العين في بيانه إلى أن «خسارة مباراة في مرحلة مبكرة من مسابقة الدوري خارج الأرض أمر وارد في عالم كرة القدم، وليست نهاية مشوار التحدي، وطموحات النادي كبيرة خلال الموسم الحالي، وذلك في ظل الرعاية السامية من قيادة النادي، وعزيمة نجوم الفريق، ورغبتهم في تحقيق الأهداف المرجوة، إلى جانب المساندة القوية والدعم اللافت من جماهير النادي لطموحات الزعيم».

وأكد النادي أن «جميع عناصر الفريق من إدارة وجهاز فني ولاعبين شركاء في الفوز، ويتحملون مسؤولية الخسارة، ونرفض تماماً اجتهادات التبرير غير المنطقية التي تهدف إلى وضع المسؤولية على طرف دون آخر، كما نؤكد ثقتنا باتحاد الكرة على وضع جميع ملاحظات الأندية الأعضاء التي ظلت ترصد في كل موسم موازنات مالية ضخمة، ضمن أولويات اهتمامه، سعياً لتحسين الأداء في جميع المجالات لاسيما التحكيم».

من جهته، أكد مدير فريق العين، مطر الصهباني، أن العين خسر مباراته أمام الشارقة بقرار شخصي منفرد من الحكم المسؤول عن تقنية الفيديو «الفار» محمد عبدالله حسن، بعدما ألغى الهدف الثالث الذي سجله لاعب العين لابا كودجو، مطالباً الحكم بضرورة الانتباه لمثل هذه الأمور، مشدداً على أن «الزعيم فريق قوي، وسيعود كما كان».

وقال الصهباني في تصريحات صحافية: «(الفار) أنصف الشارقة في الشوط الأول باحتساب ركلة جزاء له سجل منها الهدف الأول، فلماذا لا ينصف العين في الشوط الثاني؟».

من جهته، قال مدرب العين إيفان ليكو: «وصلتني رسائل عدة بأن الهدف الملغى للزعيم الذي سجله اللاعب لابا كودجو، صحيح. أشعر بالإحباط بسبب العودة إلى العين من دون النقاط الثلاث».

إيغور.. صانع أفراح «الملك» و«الصدارة»

أصبح لاعب الشارقة، المحترف البرازيلي إيغور كورنادو، أنشودة عذبة في شفاه جماهير الشارقة، وتحول منذ انضمامه إلى الفريق في الموسم الماضي «صانع أفراح الشرقاوية»، بعدما تألق بشكل لافت للأنظار.

ومثلما قاد الشارقة للتتويج بلقب درع الدوري الموسم الماضي، بعد انتظار دام نحو 23 عاماً، وأيضاً توج معه بلقب كأس سوبر الخليج العربي، بعد فوز الشارقة على شباب الأهلي، فإنه يمضي بسيناريو الموسم الماضي، ويقود فريقه من انتصار إلى آخر، ويصنع الفارق في الفريق في كل المباريات منذ بدء الموسم الحالي، علماً بأن إيغور انتقل إلى صفوف الشارقة قادماً إليه من نادي باليرمو الإيطالي.

وقاد إيغور الملك الشرقاوي للتربع على صدارة الدوري برصيد تسع نقاط، حاصداً العلامة الكاملة بالفوز على كل من خورفكان واتحاد كلباء والعين، إذ لم يخسر الشارقة حتى الآن.

ويمثل إيغور (27 عاماً) العامل الحاسم في فوز فريقه على العين في لقاء القمة الذي جمع الفريقين، أول من أمس، ضمن الجولة الثالثة لدوري، فقد تلاعب بدفاع العين، وقدم فواصل من المراوغات العالية والأداء الممتع، وسجل هدفين، وصنع هدف الفوز لفريقه الذي سجله زميله اللاعب البديل في الشارقة سالم سلطان.

وقفز إيغور بأهدافه إلى ثلاثة، متساوياً مع كل من لاعبي عجمان وليام أوسو، واتحاد كلباء نيبال ملابا، والعين لابا كودجو، ومنافساً بقوة على صدارة الهدافين.

ويتطلع إيغور إلى تكرار سيناريو الموسم الماضي بقيادة فريقه للتتويج بلقب الدوري، والحصول على لقب أفضل لاعب أجنبي في الدوري، بعدما نال أكبر عدد من الأصوات.

ووفقاً لإحصائية رسمية صادرة عن رابطة المحترفين الإماراتية، فإن إيغور لعب أساسياً مع فريقه في الثلاث مباريات الأولى في الدوري، وبلغت دقائق اللعب التي خاضها مع الشارقة 269، وسجل أربعة أهداف وصنع مثلها، كما صنع 12 فرصة لزملائه اللاعبين، وبلغت نسبة التمريرات الناجحة له في المباريات الثلاث 82.3%، ومجموع تمريراته في الملعب إلى 96 تمريرة، منها 79 تمريرة ناجحة، فيما بلغت نسبة نجاح التمريرات الطويلة التي لعبها 75%.

وقامت إدارة نادي الشارقة أخيراً بتجديد عقد اللاعب حتى 2023، نظراً للمستوى المميز الذي ظل يقدمه، والظهور اللافت له مع الفريق في إطار حرص النادي للمحافظة على إيغور، والاستفادة من إمكاناته الفنية العالية، والخدمات التي ظل يقدمها للفريق منذ انتقاله إليه أخيراً.

العنبري: المنافسة على الدوري بين 5 فرق

أكد مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، سعادته بالفوز على العين، معتبراً أن اللعب أمام العين باعتباره أفضل فريق في الدوري يعطي اللاعبين حافزاً، متمنياً أن يستمر الفريق في تحقيق النتائج الإيجابية، مشيراً إلى أنه يتوقع أن تكون المنافسة على الدوري هذا الموسم صعبة وبين خمسة فرق، معتبراً أن اللاعبين البدلاء في الشارقة كان لهم دور كبير في هذه المباراة. وقال العنبري خلال المؤتمر الصحافي: «أشكر اللاعبين على المجهود الذي قدموه خلال المباراة، وكذلك العمل الكبير لمجلس الإدارة والجهاز الطبي والطبي بالفريق». وأضاف «أهنئ العين على المستوى الكبير الذي قدمه في المباراة، وظهوره بشكل جيد».

وأشار العنبري إلى أنهم كانوا يدركون أن الموسم الحالي سيكون صعباً، مشيراً إلى أنهم سعوا إلى استقطاب لاعبين من فرق المقدمة.

وأثنى العنبري على الدور الكبير الذي قام به جمهور الشارقة في تشجيع الفريق، مشيراً إلى أنه يتمنى وجود الجمهور بشكل دائم خلف الفريق، لأن الموسم لايزال طويلاً، مؤكداً أن كل تفكير اللاعبين هو إسعاد الجمهور.

مطر الصهباني:

«حدث نوع من عدم التركيز من قبل الحكم المسؤول عن تقنية (الفار)».

إيفان ليكو:

«وصلتني رسائل عدة بأن الهدف الملغى الذي سجله اللاعب لابا كودجو، صحيح».