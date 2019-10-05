80 سفينة تدشن موسم «الشراعية 60 قدماً» اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشهد شواطئ دبي، الساعة الواحدة ظهر اليوم، انطلاق تظاهرة رياضية بحرية تراثية كبيرة مع إقامة سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، فاتحة نشاط هذه الفئة في الموسم الجديد، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

ويشهد السباق مشاركة ما يصل إلى 80 سفينة ستبحر مسافة تزيد على 20 ميلاً بحرياً من عمق مياه الخليج العربي، قبالة الواجهة البحرية في لؤلؤة الخليج باتجاه خط النهاية قبالة شواطئ جميرا، وبالقرب من جزيرة نخلة جميرا.

ويجمع السباق المرتقب نخبة السفن الشراعية 60 قدماً، التي برز اسمها في المواسم الماضية، حيث يشتد التنافس لتنيل الناموس وحصد الجوائز المالية في السباق الكبير، وأيضاً الاستعداد الجيد لبقية السباقات المرتقبة في هذه الفئة، حيث تنتظر محبي السباقات التراثية ثلاث محطات أخرى ضمن فعاليات بطولة دبي 2019-2020.

ويتقدم المشاركين حامل لقب النسخة 29 من حدث سباق القفال السفينة الشقي 96، إلى جانب بطل الجولة الأولى في الموسم المنصرم السفينة طوفان 21، إضافة إلى منصور 1 والقفاي 4 وأطلس 12 والزير 16 والعديد 30 وبراق 33 والساحل 31 وغازي 103 والتبر 55 ومهاجر 60، والعديد من الأسماء.

وقال مدير إدارة السباقات في نادي دبي، هزيم القمزي، إن مسافة السباق ستزيد على 20 ميلاً بحرياً، حيث تم إخطار النواخذة والملاك المشاركين بإحداثيات نقطة التجمع.