حتا يحتفل بأول 3 نقاط على حساب كلباء

المصدر: جوني جبور - دبي

حصد حتا انتصاره الأول في المحترفين، بفوزه أمس على ضيفه اتحاد كلباء بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي.

وبانتصاره رفع حتا رصيده إلى النقطة الرابعة، فيما فشل كلباء في خطف أول نقاطه بالموسم ليتجمد في المركز الأخير.

وجاءت البداية سريعة من طرفي اللقاء، بعد أن جاءت أولى المحاولات في الدقيقة الثانية من الأردني ياسين البخيت الذي انفرد بحارس حتا درويش محمد قبل أن يسدد بجوار القائم، ثم نشط أصحاب الضيافة وهددوا المنافس عبر هجمات سريعة أثمرت في الدقيقة 21 عن هدف من عبدالله الصعيري وبأسلوب استعراضي في تسديد كرة قوية سكنت شباك كلباء.

وحاول كلباء التعديل عبر تسديدات خطرة من البخيت، وجوجاك، إلا أن صلابة دفاعات حتا كانت كفيلة بإنهاء الشوط الأول لمصلحتهم بهدف دون رد.

وعاود كلباء الضغط على حتا في الشوط الثاني، لكن دون جدوى.