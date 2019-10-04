عجمان يهدّد ريجيكامب بمصير البرازيلي كايو

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

يدخل مدرب الوصل، الروماني ريجيكامب، لقاء مضيفه عجمان ضمن الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي على استاد راشد بن سعيد في عجمان، وهو تحت ضغط تحقيق نتيجة جيدة وتعويض الاخفاق الأخير، بعد الخسارة من العين في الجولة الماضية.

ويهدد عجمان ريجيكامب بمصير البرازيلي كايو زاناردي الذي أقيل من تدريب النصر قبل أسبوع على إثر خسارته من عجمان 3-1. ويسعى الوصل في المباراة التي تقام الساعة 18:30 إلى تحقيق النقطة الرابعة، بعد أن اكتفى بنقطة من أول جولتين على إثر التعادل مع النصر والخسارة من العين في الجولة الثانية.

ولن يكون أمام الوصل أي بدائل سوى العودة بالنقاط الثلاث إذا ما أراد أن يعود إليه الاستقرار المؤقت، بعدما أظهرت الجماهير غضبها من نتائج وأداء الفريق تحت قيادة ريجيكامب. وسيجد الوصل صعوبة في لقاء عجمان في ظل ارتفاع معنويات لاعبي البرتقالي، الذي جمع أربع نقاط، وهي أفضل بداية له في المواسم الثلاثة الأخيرة. ويأمل مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، أن يواصل البرتقالي صحوته ويستغل حالة الترنح التي عليها منافسه لتحقيق الفوز. وخاض الرمادي أربع مواجهات سابقة ضد الوصل، فاز في مباراة وتعادل في مثلها، وخسر في مناسبتين. ويراهن عجمان على قوته الهجومية من خلال الغاني أووسو، والغامبي تراولي. في المقابل، ينتظر الوصل الكثير من نجمه ليما واللاعبين الجدد. وسيكون الحدث الأبرز مواجهة لاعب عجمان وحيد إسماعيل (36 عاماً) لفريقه السابق الوصل. وانتقل وحيد إلى عجمان في الانتقالات الصيفية في صفقة انتقال حر، بعد قرار إدارة نادي الوصل بالاستغناء عن خدماته.

وشارك مع عجمان لأول مرة هذا الموسم في أربع دقائق فقط حين دخل بديلاً في مباراة النصر الماضية. ويعتبر وحيد إضافة جيدة لفريق البرتقالي بحكم تجربته وخبرته الكبيرة.

الرمادي وريجيكامب بالأرقام

■ الرمادي: قاد عجمان في 50 مباراة، فاز في 18 وخسر 17،

وسجل البرتقالي معه 71 هدفاً، واستقبل 79 هدفاً.

■ريجيكامب: قاد الوصل في 15 مباراة، فاز في 7 وخسر 5،

وسجل الفريق معه 26 هدفاً واستقبل 29.