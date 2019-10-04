3 مباريات في «تمهيدي الكأس»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

يستضيف نادي البطائح عند الساعة 17:15 من مساء اليوم فريق الامارات في الجولة الثانية من الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، فيما يتقابل في التوقيت نفسه العروبة مع دبا الفجيرة، ومسافي مع العربي.

وسيقترب الفريق الفائز من مباراة الامارات والبطائح بشكل كبير من التأهل للدور المقبل للبطولة لتحقيق كل منهما الفوز في الجولة الأولى، بينما سيحاول دبا الفجيرة والعروبة تحسين حظوظهما بعد خسارتي الجولة الاولى.

وكان فريق الصقور قد فاز في المباراة الاولى على مسافي (3-1)، وهي النتيجة نفسها لفوز البطائح على الحمرية، بينما خسر دبا الفجيرة من دبا الحصن (2-1)، والعروبة من الذيد (2-1) أيضاً.

يذكر أن صاحب المركز الأول من كل مجموعة يتأهل للعب في دور الـ16 من البطولة، والذي يضم ايضاً فرق المحترفين.

- البطائح يستضيف

فريق الامارات في

أبرز المباريات.