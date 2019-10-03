حكم أردني يدير مباراة المنتخب مع إندونيسيا

المصدر: الإمارات اليوم-دبي

عين الاتحاد الدولي لكرة القدم، طاقم تحكيم دولياً أردنياً بقيادة الحكم أدهم المخادمة لإدارة مباراة المنتخب الوطني مع نظيره منتخب إندونيسيا، المقررة الخميس المقبل، على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 لحساب المجموعة السابعة.



ويضم الطاقم التحكيمي الى جانب المخادمة كلاً من الحكمين المساعدين أحمد مؤنس ومحمد بكار، وأحمد يعقوب حكماً رابعاً، ولام شي هو من هونغ كونغ مقيماً للحكام، واسلاموف دافلاميند مراقباً للمباراة.