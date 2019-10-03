«بيليه» ينافس أوسو وملابا على جائزة أفضل لاعب في سبتمبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت رابطة المحترفين عن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في دوري الخليج العربي لشهر سبتمبر في فئات أفضل لاعب، وأفضل حارس مرمى، وأفضل مدرب.

وترشح لجائزة أفضل لاعب محمد جمعة (بيليه) لاعب شباب الأهلي، بالإضافة إلى الوافدين الجديدين ويليام أوسو لاعب عجمان وبينيل ملابا لاعب اتحاد كلباء.

أما جائزة أفضل حارس مرمى فشهدت تواجد ثلاثة أسماء سبق لهم جميعاً الترشح للجائزة خلال الموسم الماضي، هم: ماجد ناصر من فريق شباب الأهلي، وخالد السناني قائد الظفرة، ومعهم فهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس، وشارك الثلاثي لمدة 180 دقيقة في مباريات الدوري حتى الآن، وكان ماجد ناصر الوحيد الذي تمكن من الخروج بشباك نظيفة في هذه القائمة.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب: رودولفو أروابارينا (شباب الأهلي)، عبدالعزيز العنبري (الشارقة)، إيفان ليكو (العين).

وسيكون التصويت مفتوحاً للجماهير لاختيار الفائزين في الفئات الثلاث عبر الموقع الإلكتروني motm.agleague.ae حيث يستمر التصويت الذي انطلق في الثانية من ظهر أمس، لمدة 24 ساعة، يعلن بعدها عن أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين الإماراتية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتسلم الفائزون هذه الجائزة قبل انطلاق مباريات فرقهم في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي.