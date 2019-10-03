«تراواليفي» جاهز للوصل.. وموقف «وحيد» غامض

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

كشف مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، النقاب عن احتمالية مشاركة لاعبه الجديد، الغامبي أبوبكر تراواليفي، في مباراة الوصل التي ستقام غداً في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي.

وقال الرمادي في تصريحات صحافية: «تراواليفي قادم إلينا من نادٍ كبير هو الشباب السعودي، وبالتأكيد سيكون جاهزاً، وقد يكون له دور في مباراة الوصل، لكني لا أعلم تحديداً إذا كان سيبدأ أساسياً أم سيبقى على مقاعد البدلاء».

وأضاف: «استقدمنا اللاعب الغامبي ليكون بديلاً للاعب جودوين الذي لم يقدم المستوى الذي كان متوقعاً منه سواء في المباريات الودية قبل انطلاق الموسم المحلي أو في مباريات كأس الخليج العربي».

وحول مشاركة وحيد إسماعيل أمام فريقه السابق الوصل

قال الرمادي: «لا أفكر في ما إذا كان وحيد إسماعيل سيلعب أمام فريقه السابق، فنظرتي للاعب أنه أصبح أحد أفراد فريق عجمان، والمهم أن يفكر وحيد إسماعيل في فريقه ويزيد من تركيزه في المباريات كلها وليس في مباراة الوصل فقط، ولم أحسم قرار مشاركة اللاعب، فلدينا خمسة لاعبين يشاركون في مركز وحيد إسماعيل، وسنحسم الموقف اليوم».