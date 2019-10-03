المصدر: الامارات اليوم-دبي

بطاقات

أصدر شباب الأهلي، البطاقات الموسمية الخاصة بالجمهور، بحسب ما ذكر النادي على حسابه في «تويتر»، إذ ضمت ثلاث فئات: «في آي بي» مقابل 3000 درهم، والدرجة الأولى بـ500 درهم، والدرجة الثانية مقابل 100 درهم.

الحسن

ظل مدافع الشارقة الحسن صالح رغم غيابه عن اللعب بسبب الإيقاف على خلفية اعتدائه على لاعب شباب الأهلي عبدالعزيز هيكل في السوبر، يحرص على التواجد في المدرجات لمساندة زملائه، فتابع مباراتي خورفكان وكلباء.

إخفاق

قال مصدر لـ«الإمارات اليوم» إن مجلس الإدارة الحالي لشركة الكرة في أحد الأندية يدفع فاتورة إخفاق المجلس السابق في عدم تجديد عقود عدد من اللاعبين، الذين رحلوا مجاناً خلال الصيف، ما وضع النادي في حرج لعدم وجود بدلاء أكفاء.