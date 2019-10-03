إغلاق التسجيل في سباق السفن الشراعية 60 قدماً اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يغلق، اليوم، باب التسجيل للراغبين - من الملاك والنواخذة - في المشاركة بسباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ظهر يوم بعد غدٍ في شواطئ دبي.

وكانت عملية التسجيل قد بدأت منذ بداية الأسبوع الجاري يوم الأحد بمقر النادي، وعبر التسجيل الإلكتروني، وتستمر حتى الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم (الخميس)، موعد إغلاق باب التسجيل وإعلان قائمة السفن المشاركة.

ويتوقع أن يشهد السباق الكبير، الذي سيقام يوم بعد غدٍ، مشاركة كبيرة، حيث يعد السباق فاتحة سباقات هذه الفئة في الموسم الجديد 2019-2020 لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والذي يتضمن هذا الموسم أربع محطات، من بينها سباق بعد غدٍ.

وكان مقرراً أن يقام سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري 2019-2020، في الموسم الماضي، غير أن ازدحام البرمجة وتباين الأحوال الجوية لم يساعدا في إقامة السباق، الذي تم تأجيله إلى بداية الموسم الحالي.

ومن المنتظر أن ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن أجندة الموسم الجديد 2019-2020، ثلاثة سباقات أخرى غير سباق يوم السبت، هي: الجولة الأولى من بطولة دبي يوم السبت 16 نوفمبر المقبل، والجولة الثانية يوم السبت 21 ديسمبر المقبل، بينما سيكون مسك ختام سباقات الموسم الرياضي البحري بإقامة سباق القفال الـ30.